Livesport Daily #334: Vedení Slavie musí mít nejvyšší ambice. Posily za Nezmara vycházely lépe, říká Suchan

Pražská Slavia odehrála v domácí odvetě proti Lille skvělý part, výhra 2:1 ale v součtu obou zápasů na postup do Ligy mistrů nestačí, a tak se klub z Edenu musí spokojit s účastí v Evropské lize. Jaké jsou hlavní důvody toho, že budou sešívaní chybět mezi fotbalovou elitou? Co to znamená pro klub z ekonomického pohledu? A ovlivní to nějak průběh domácí soutěže? To všechno jsme ihned po utkání probrali s reportérem stanice Radiožurnál Sport Janem Suchanem.

Čekání pražské Slavie na účast v základní skupině Ligy mistrů trvá od sezony 2019/2020 a po včerejší domácí odvetě proti Lille pokračuje dál. Sešívaní sice v Edenu po vynikajícím výkonu vyhráli 2:1, což ovšem v součtu s úvodní porážkou 0:2 na postup do milionářské soutěže nestačí. Ve čtvrtečním vydání podcastu Livesport Daily jsme se snažili rozklíčovat hlavní problémy a mezery ve fungování Slavie. Mimo jiné například přivádění nových posil.

"Určitě mi to spousta fanoušků otluče o hlavu, ale přijde mi, že Slavii v poslední době zdaleka nevychází výběr posil tak jako vycházel sportovnímu úseku v době, kdy ho vedl Jan Nezmar. Existuje názor, že Evropská liga může klubu v tuhle chvíli sedět víc než Liga mistrů, ale podle mě bychom měli mít v Česku ty nejvyšší možné ambice. Pokud se chce klub zlepšovat, tak se musí utkávat s těmi nejlepšími, aby se mohl posouvat," myslí si reportér a komentátor stanice Radiožurnál Sport Jan Suchan.

Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Rozbor domácí odvety Slavie proti Lille.

Vliv pohárových zápasů na domácí soutěž.

Zásadní rozdíl mezi Slavií a Spartou.

