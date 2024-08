Slavia a Sparta jsou vzorem, myslí si agent Müller. Polsko má potenciál, ale špatně vedené kluby

Český klubový fotbal zažívá skvělé roky. Rekordní uplynulá sezona vynesla Chance Ligu mezi deset nejprestižnějších národních lig v Evropě a daří se i v právě probíhajících pohárových předkolech. Sparta a Slavia jsou stále v boji o Ligu mistrů a na podzim reálně mohou hrát poháry čtyři česká mužstva. Co stojí za takovým vzestupem?

Agent Jiří Müller v rozhovoru pro polský Przeglad Sportowy nabízí jednoduchou odpověď. Dobře investované peníze. "Slavia, Sparta, Plzeň a v poslední době Baník začali investovat do přestupů a promítlo se to do jejich výsledků. Před pár lety prodala Slavia Antonína Baráka za 2,5 milionu eur, teď by za takové peníze odmítla pustit i hlavního trenéra a za své hráče chce 5-15 milionů eur," nastínil posun, který za posledních sedm let v Česku nastal.

Výrazně víc peněz se do českého fotbalu nedostalo ze dne na den. Kluby musely naprosto změnit své nastavení a chování na trhu. "Pokud chcete prodávat hráče za miliony eur, musíte je i kupovat za miliony eur," řekl Müller. "Samozřejmě se čas od času najde výjimka, ale není možné dlouhodobě fungovat tak, že přivádíte hráče zadarmo nebo za nižší stovky tisíc eur a pak je prodáte řádově za miliony," dodal agent.

V tomto modelu se po vstupu do Sparty snažil fungovat i Daniel Křetínský, právě Müller mu ale vysvětlil, že taková strategie úspěchy ani zisky nepřináší. "Před 10 lety jsme vedli s panem Křetínským a Minem Raiolou rozhovor, ve kterém jsme mu vysvětlili, že takhle fungovat nejde." Křetínský si slova agentských veličin vzal k srdci a i v aktuální přestupovém období ukazuje, že je ochotný na posily uvolnit několik milionů eur.

Oba pražské kluby tak jsou pravděpodobně nejlepšími celky ve střední Evropě. "Slavia a Sparta jsou vzorem pro další kluby nejen v Česku. Co se jim podařilo dosáhnout z hlediska výsledků, částek, za které prodávají hráče či návštěvnosti je nepředstavitelné," připustil Müller.

Podle zkušeného agenta by se od elitních českých celků měli učit i třeba týmy v Polsku. "Je tam obrovský potenciál v trhu, ale majitelé vedou kluby špatně. Dle mého názoru přichází do Polska průměrní nebo podprůměrní hráči z Evropy a s takovými je nemožné uspět v evropských pohárech," uvedl Müller.

Polským klubům tak radí investovat. "Mohou také pravidelně dostávat takové peníze, ale musí začít více investovat. Pokud si někdo myslí, že bude přivádět jen volné hráče a bude se dostávat do skupin evropských pohárů, tak se mýlí."

Jako příklad pak dává i počet českých hráčů v polské nejvyšší soutěži. "Z Česka do Polska odešla spousta průměrných nebo podprůměrných hráčů, za 20 let si ale nepamatuji, že by přišel nějaký polský fotbalista z polské přímo do české ligy," řekl.

Udrží si Česko pozici klubového hegemona v regionu, nebo polské kluby v čele s Legií využíjí svůj potenciál a v budoucích sezónách se Spartě, Slavii a Plzni vyrovnají?