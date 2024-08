Sparta na lovu dávných soků. Po postupu přes FCSB chce srovnat účty i s Malmö

Léto 2014. Sparta měla po dominantní sezoně, kdy vyhrála double. Další cíl zněl jasně – postup do Ligy mistrů. Jenže tým Vítězslava Lavičky ztroskotal už ve 3. předkole na Malmö… Po 10 letech se historie opakuje. Současná Sparta je však jiná. Mnohem připravenější na evropské bitvy a do skupiny jí chybí už jen poslední krok.

Jako by chtěli vytáhnout staré kostlivce ze skříně a zabrnkat sparťanským fanouškům na nervy. Jak jinak si vysvětlit tah Malmö, které pár dní před výkopem vyvěsilo na sociální sítě 10 let starý sestřih z utkání, kdy doma Spartu v boji o postup do play off Ligy mistrů porazilo 2:0.

Domácí triumf 4:2 byl za starých počtů málo... "Máme jim co vracet," shodli se fanoušci rudých pod příspěvkem švédského týmu a veleli k odvetě.

Dnešní sparťanská družina je však jiná než ta v létě 2014. Veljko Birmančevič, Angelo Preciado, Kaan Kairinen, Qazim Laci či Peter Vindahl… O takových jménech v roce 2014 na Letné ani nesnili.

Před 10 lety Sparta s Malmö v kvalifikaci LM vypadla, rozhodly góly na hřišti soupeře. Livesport

Sparta šla domácí cestou a měla jasně danou českou osu. Táhli ji David Lafata, Bořek Dočkal, Marek Matějovský, Josef Hušbauer a mezi mladými vyčnívali Pavel Kadeřábek, Ladislav Krejčí či Jakub Brabec. Jediným cizincem v základní sestavě tehdy byl Costa Nhamoinesu.

"Současná Sparta je mnohem víc evropské mužstvo," říká skaut Jakub Konečný, který tehdy klub z Letné pokrýval jako novinář. Vydal se s ním i do osudné odvety v Malmö.

To tehdy mělo podobně jako dnes silné individuality. V jeho dresu působili Markus Rosenberg, Emil Forsberg či Isaac Thelin. Poslední jmenovaný figuruje v kádru i dnes a je nejlepším střelcem švédské ligy. "Byla to moje první zkušenost s Forsbergem a už tehdy vypadal jako skvělý fotbalista," vzpomíná Konečný.

Před 10 lety Letenští padli po dvou Rosenbergových brankách 0:2 a sen o LM zmizel. Šok však přišel ještě před výkopem. "Byl jsem v úžasu z toho, jakou atmosféru švédští fanoušci dokázali vytvořit,” říká Konečný s údivem i po letech. "Byli opravdoví fanatici. Pamatuji si, že po utkání jsem spěchal na rozhovory s hráči a stadion neuvěřitelně duněl. Lidé ze Sparty už raději volali hráče pryč, ale Pavel Kadeřábek se zachoval jako velký profesionál a ochotně mluvil o nepovedeném utkání."

Pekelná atmosféra by však sparťanům neměla dělat problémy. Vyzkoušeli si ji v Istanbulu, mají za sebou zkušenost z Anfieldu a dokázali uspět i na horké půdě v Bukurešti.

Právě Steaua byla o dva roky později dalším sokem, který zastavil Spartu již ve 3. předkole milionářské soutěže. Letošní léto se však nese ve znamení odvety. S FCSB, jak se dnes rumunský celek jmenuje, si sparťané své účty vyřídili. Nyní je řada na Malmö.

"Může to být velmi zajímavý zápas, kde padne dost branek. Oba týmy mají v oblibě útočit, ale dozadu to není stoprocentní. Viděli jsme to už v případě utkání s PAOKem a Sparta také není v obraně pevně jistá jako v minulé sezoně, navíc jí odešel Ladislav Krejčí,” nabízí Konečný. Je ale přesvědčený, že pokud si Letenští poradí s úvodním duelem venku, doma už si postup pohlídají. "Na Letné je Sparta ohromně silná a pokud si přivede dobrý výsledek, tak věřím, že je v jejích silách postoupit."

Do Švédska odletěla výprava sice bez Davida Pavelky či nové posily Albiona Rrahmaniho, ale dobrá nálada nechyběla. "Birma říkal, že dva roky zpátky jim v předkolech pomohl do Ligy mistrů, ale teď je na čase, aby je z ní vykopnul," usmál se stoper Asger Sörensen.

Lov dávných soků podle všeho nekončí.