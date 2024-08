Manchester City? Neřešitelný úkol, říká o losu Sparty Kadlec. Inter by mohla doma potrápit

Pro fanoušky Sparty jde o nádherný los Ligy mistrů. Půlrok, kdy se jejich tým bude pravidelně utkávat s giganty evropského fotbalu, bude výživný. Pro trenéry a hráče to však bude těžká šichta. Zvlášť týmy z prvních dvou košů dají Letenským pravděpodobně zabrat. "Sparta dostala snad to nejtěžší, co mohla," hodnotí Václav Kadlec (32), někdejší ofenzivní opora Letenských. Proti komu by český zástupce měl sebrat tři body?

První koš si pro Spartu nachystal obtížné výzvy. Dá se z výjezdu na Manchester City něco vytěžit?

"Upřímně si myslím, že ne. Šance je sice vždycky, ovšem realita je jinde. Stačí se podívat na dvojzápas Sparty na jaře s Liverpoolem. A City je podle mě ještě o krok dál než Reds. Že by hrozilo nějaké podcenění z jejich strany, si nedokážu představit. Nepamatuju si v poslední době jejich utkání v Lize mistrů, kde by propadli nebo něco vypustili. Bude to hodně složité."

Taky českého mistra čeká Inter. Ten poslední dobou vládne Itálii, nicméně Sparta hraje doma...

"Inter je teď velmi silný. Tím, že to je doma, šance je. Víme, jak jsou italské týmy schopné venku hrát. Slavia to ukázala proti AS Řím. Inter je velký favorit, Sparta ho však doma může rozhodně potrápit."

Dalším gigantem je Atlético Madrid. Řadí se na podobnou úroveň jako Inter, byť jde o druhý koš?

"Stoprocentně. Ze druhého koše to byl nejsilnější tým. Škoda, že to není v Madridu, je tam krásná atmosféra a nový stadion. Podcenění u nich nehrozí, hrají poctivý fotbal, někdy trochu nešpanělský. Přijedou velké hvězdy, bude to super pro fanoušky i hráče, ale bude to taky ohromně těžké. Kvalita je na straně Atlétika, nicméně silou vůle by mohlo jít něco uhrát."

Extrémně náročné to bude v Leverkusenu, navíc přijde střet s Patrikem Schickem i Matějem Kovářem...

"Leverkusen venku, krutý i hezký los. Bayer to zatím zvládá i v této sezoně, byť to zase hasí na poslední chvíli. Tým zůstal stejný, navíc ještě o něco posílil. Kvalita je obrovská. Pro tyhle týmy, co jsme zatím zmínili, to budou se Spartou povinné body do tabulky. Nedokážu si představit, že by k tomu přistoupili nějak laxně. Pro fanoušky dobrý výjezd, pro hráče náročný."

Druhá polovina losu vypadá hratelněji. Salcburk má výbornou pověst, nicméně Sparta by doma mohla pomýšlet na body, souhlasíte?

"Určitě. Salcburk řadím na úroveň Malmö a spol. Tedy týmů, které by zhruba patřily do čtvrtého předkola. A Sparta ukázala, že s takovými celky může hrát, vždyť vyřadila Galatasaray. Dokonce bych řekl, že by v tomto duelu mohla být Sparta favoritem."

Další soupeř jako by byl psán ve hvězdách – střet s bývalým trenérem Brianem Priskem na hřišti Feyenoordu. Může hráče tamní atmosféra semlít?

"Tu atmosféru podtrhuju a podepíšu. Hrál jsem tam a byla to nejlepší kulisa, co jsem kdy zažil. V tu chvíli to byla až nenávist, co proti nám šla. A to samé očekávám teď. Když to připočteme ke kvalitě Feyenoordu, vznikne z toho těžký úkol. Kdyby to bylo doma, Spartě bych věřil, ale tam to bude hodně náročné. Bod odtud by byl super."

Stuttgart by mohl být fanoušky podceňován, ale je to vicemistr Německa. Co od něj čekat?

"Budu se opakovat, ale při takovýchto zápasech fakt hraje velkou roli prostředí. Být to doma, Sparta může uhrát cokoliv, jenže tím, že to je venku a kluci ze Stuttgartu jsou zvyklí hrát každý víkend těžké zápasy, bych je doma favorizoval. Šance pro Spartu i tak určitě je, odešlo jim pár důležitých hráčů, uvidí se také, co aktuální forma. Faktem totiž je, že nejsou zvyklí hrát pravidelně Evropu."

A jako poslední francouzský Brest. Ten je trochu v pozadí, pro širší veřejnost v podstatě neznámý tým. Má Sparta šanci doma uspět?

"Jednoznačně! Měly by to být povinné tři body. Minulá sezona Brestu byla až zázračná, ale byl to jen záchvěv. Teď se ukáže, že dlouhodobě patří spíš do druhé poloviny francouzské ligy. Je možná dvě třídy pod Lille, které je českým fanouškům známé ze soubojů se Slavií."