Kritika Kompanyho? Udělejte si trenérskou licenci, brání kouče sportovní ředitel Bayernu

Sportovní ředitel Max Eberl (51) se po hořké porážce Bayernu v Barceloně ohradil proti kritice kouče Vincenta Kompanyho (38). "Stojím si za tím, co děláme, jsme přesvědčeni o tom, že je naše cesta správná. Na druhou stranu neříkám, že jsme udělali všechno správně. Nic nepřikrášluji, je mi jasné, že jsme si dnes prohru zasloužili," zdůraznil Eberl po prohře 1:4.

Barcelona se ve třetím kole Ligy mistrů ujala vedení v první minutě, když poprvé udeřil kapitán Raphinha, který se následně trefil i ve 45. a 56. minutě a byl právoplatně vyhlášen hráčem zápasu. Proti bývalému klubu se prosadil v 36. minutě také Robert Lewandowski. Jedinou branku Bayernu dal v 18. minutě Harry Kane. Max Eberl se po debaklu hráčů i trenéra zastal. "Udělejte si trenérskou licenci a pak ukažte, jak se to má dělat," odpověděl na otázku ohledně výkonu defenzivy po čtyřgólovém přídělu.

"S obranou to nemá nic společného. Je jednoduché svádět inkasované góly na obranu, ale je to záležitost celého týmu," rozčílil se sportovní ředitel bavorského celku a obvinil média, že se snaží Bayern rozdělit. "To nikdy nedovolím. Nebudu nikoho kritizovat. Půl hodiny jsme hráli velmi působivě," bránil tým Eberl.

Zatímco, hráče Bayernu kritizovat nechtěl, výkon rozhodčích zhodnotil rád. Gólu na 2:1 podle bývalého bundesligového fotbalisty předcházel faul na stopera Min-Jae Kima. "Nebudu obviňovat rozhodčího, ale tyhle momenty zápasy rozhodují, což je nepříjemné."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Druhá porážka ve třetím utkání Ligy mistrů sportovního ředitele příliš netrápí. "Poučíme se z toho. Rozhoduje se až v osmém kole, nikoli ve třetím," dodal. Příště Bayern přivítá Benfiku, utkají se 6. listopadu.