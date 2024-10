PŘÍMO Z MANCHESTERU – Když Lars Friis (48) začínal trénovat, považoval jej za vzor. Vzhlížel k němu. Tak jako většina mladých trenérů. Pep Guardiola (53) je pro ně mentorem. "To, jakým způsobem se podílí na vývoji fotbalu, je nevídané. Je jedním z nejlepších v historii," pronesl dánský kouč na předzápasové tiskové konferenci na Etihad Stadium.

Manchester City možná není tím, čím umí být Bayern či Barcelona, když se řeší tradice a fanouškovská věrnost. Přesto tu Pep Guardiola za přispění movitých majitelů vybudoval dnes už kultovní značku, která budí respekt. Dost možná už útočí i na postavení konkurenčních United.

Dosažené úspěchy a milníky na vás při příchodu na stadion City okamžitě vyskočí. Ano, na první pohled vidíte, že se kolem Etihad Stadium něco děje. Venku se staví, chystá se zbrusu nová tribuna, atmosféru dokreslují stavební jeřáby.

Do nablýskané multifunkční arény, jak se dnes moderně říká a kluby je vyhledávají kvůli ziskům, má zatím daleko. I útroby stadionu působí skromně. Nečekejte přehnaný luxus jak by se u klubu, který vynakládá miliardy za posily, mohlo zdát.

Preview zápasu Manchester City – Sparta Praha. Livesport

Ovšem jak se to vezme. V tiskovém středisku na vás "vybafne" zeď, která připomíná všechny vyhrané trofeje. A že jich není málo. Na chodbách jsou pomalované stěny slavnými hláškami televizních komentátorů a místnost pro média je vytapetovaná titulními stránky různých deníků. Samozřejmě většinou informujících o úspěchu Citizens.

To jen svědčí o tom, jaký kolos se tu za přispění Pepa Guardioly – dnes už druhého nejdéle sloužícího trenéra v klubu – podařilo vybudovat.

“Je to nejlepší trenér na světě. A teď nemyslím zrovna to, že vyhrává trofeje, ale jakým způsobem umí posouvat fotbal a jak jej rozvíjí," neváhá Friis. Je obrovskou inspirací pro spoustu začínajících trenérů a jinak tomu nebylo ani v mém případě,” rozněžnil se při dotazu, jak moc to pro něj znamená, že se postaví jako soupeř španělskému kouči.

Jen jediný český trenér se může pyšnit tím, že si proti Guardiolovi mohl zatrénovat. Navíc hned čtyřikrát. Pokaždé odešel poražený. Pavel Vrba čelil Barceloně (2011/12) a následně i Bayernu Mnichov (2013/14). "Pro Plzeň to byl svátek. Užilo si to celé město," vzpomíná.

S tím na Friise nechoďte. Jakmile začne zápas, přestává vnímat a soustředí se jen na utkání. Myšlenky na to, že dosáhl něčeho velkého a zrovna trénuje svůj tým proti Guardiolovi, vytěsní z hlavy. "Je to pro mě nemožné. Je to složité chystat tým na takový zápas, prožívat to, soustředit se a zároveň si to užívat. Možná toho jednou budu litovat, ale prostě to neumím."

Dodnes si Vrba pamatuje, jak složité to proti Guardiolovi bylo a co to s jeho plzeňským kádrem udělalo. "Připravujete si určité věci, chystáte se, ale na hřišti to pak často bývá úplně jiné, protože se situace různě mění. Barcelona měla silné individuality a na to se těžko připravuje, protože výjimečnost těch hráčů je v tom, že nejsou šablonovití, ale dokáží se přizpůsobit a udělat něco nečekaného. A to platí i o současném Manchesteru City," líčí Vrba své poznatky ze střetnutí s Guardiolou.

Dobře ví, že Spartu nečeká nic příjemného. Nízké držení míče, hra bez balonu a spousta naběhaných kilometrů dost možná bez radosti ze vstřelené branky.

"Dominance Guardiolových týmů je obrovská," přitakává Vrba. "Tohle je asi nejsložitější. Ustát jeho styl. Pro nás to tehdy bylo složité, protože jsme z české ligy byli zvyklí na to, že jsme v ní dominovali a drželi balon my. V Lize mistrů to bylo naopak, tam jsme převahu neměli."

"Někteří hráči z toho byli po utkání skleslí a už v poločase dávali najevo, že jim to vadí, že se nepotkávají s míčem," přiznává.

Něco podobného zcela jistě čeká i Spartu. "Hrají to, o co se snažíme my v české lize," pronesl v úterý před novináři Lukáš Haraslín.

Přesně na to Vrba naráží. Zároveň poukazuje i na fakt, že je velmi složité, aby hráči přepnuli z tradičního ligového režimu, kdy diktují tempo hry, do submisivní role.

"Jste zvyklý na nějaký fotbal z české ligy, máte na něco kádr, hráči mají nějakou typologii, tak je složité se přeorientovat. Ale zase toto jsou zápasy, které chcete hrát," dodává.

Pro Spartu ale minimálně hraje alespoň to, že se jí to v Lize mistrů zatím daří. Doma se Salcburkem i venku proti Stuttgartu měla menší držení míče, nebyla týmem, který určuje ráz hry, ale přesto dokázala držet krok. Rakouský celek porazila 3:0, s druhým týmem Bundesligy uhrála bod.

"Máme plán, že musíme držet při sobě, být jednotní a hrát především jako tým," připomněl Friis hráčům i během tiskové konference.

Jenže City ve spojejní s Guardiolou jsou jiný level.

"Hrajeme proti nejlepšímu týmu na světě a jednomu z nejlepších trenérů, který má ty nejlepší hráče. Abyste tu něco uhráli, musíte mít také velkou dávku štěstí," připomněl Friis.

Sám ví, jak moc těžké je udržet s anglickým kolosem krok.