POHLED: Friis odmítá obavy. Navázal na Priskeho a posouvá Spartu dál

PŘÍMO Z MALMÖ – Fotbal umí být plný paradoxů. Spartu v létě opustil trenér Brian Priske (47), jenž naučil klub znovu vítězit, a o pár týdnů později ho následoval i nositel vítězné DNA Ladislav Krejčí (25). Sparta je přesto nejblíže k účasti v Lize mistrů za posledních 19 let. Kdo by to před startem ročníku řekl?

Dva klíčové odchody byly pro Spartu citelné, i díky Priskeho práci ale s letenským celkem nezacloumaly tak, jak se mohlo na první pohled zdát. Dánský kouč položil zdravé základy, na které jeho následovníci nyní navazují.

Obavy, že by se mohl projekt Sparty zbortit, nebyly zcela mimo, Lars Friis je ale zatím zdatně odmítá. Tam, kde Priske skončil, jeho krajan navázal a posouvá tým dál. A není v tom sám. Dobrou práci odvádí i novicové Jens Askou a Tim Sparv. Změna realizačního týmu Spartě sedla.

Loni v létě dostal Priske pochvalu za to, jak Sparta zvládla úvodní partii v Kodani a dala si remízou 0:0 velkou šanci do domácí odvety. Letenští tehdy vycházeli z organizované obrany a ustáli nápor dánského mužstva.

Ve středu v Malmö Friisovi svěřenci výkon z Kodaně posunuli dál. Opět soupeře téměř do ničeho nepustili, navíc ale přidali dvě branky a domů si odvezli nadějný náskok. Aby švédský mistr mohl pomýšlet alespoň na prodloužení, musel by na Letné vyhrát o dvě branky.

Svádí to k myšlenkám, že se mu to nemůže povést. Leckdo si už prohlíží koše pro los základní skupiny Ligy mistrů a vidí Spartu na stadionech Realu, Manchesteru City či Barcelony. To však zavání velkou troufalostí.

Ostatně i Friis po středečním utkání neprojevil ani špetku euforie. Není na místě. Byl si velmi dobře vědom síly Malmö a sám uznal, že soupeř byl na míči až moc. Nelíbilo se mu, jak často se museli sparťané bránit bez balonu.

Statistiky zápasu Livesport

Brát výhru na jihu Švédska jako jednoznačnou by mohlo rychle vést k mentalitě, kterou se po zápase snažil navodit kapitán švédského celku Anders Christiansen. Sparťané nesmí podlehnout dojmu, že je hotovo.

Není. A trenéři i hráči navenek dělají dojem, že si toho jsou vědomi. Ostatně, kdyby tomu tak nebylo, hrálo by to do karet Malmö, které pojede do Prahy s bojovou náladou a snahou předvést velký comeback.

Navíc je tu hned několik mement, která by mohla sloužit jako varování. Třeba již několikrát omílaná odveta v létě 2014…

Současný tým je ale jiný. Naučil se zvládat těžké situace. Je na něm znát evropská zkušenost. Nepanikaří.

Málokdo čekal, že po odchodu kapitána Ladislava Krejčího neztratí v úvodních ligových zápasech ani bod a v předkolech bude před odvetou play off Ligy mistrů neporažen. Dlouholetý lídr mu nechybí a dokázal se vypořádat i s absencí nového kapitána Filipa Panáka, který kvůli zranění vynechal sedm zápasů.

Tohle všechno Sparta zvládla i při masivní rotaci kádru. Friis a jeho tým dodržují plán. Míchají se sestavou. Chystají hráče do ideálního stavu, a ti jim to vrací.

Občas je to holt i na úkor fotbalové krásy, ale ta vám cestu do základní skupiny Ligy mistrů neproklestí. A Sparta už milionářské soutěži téměř klepe na dveře.