Letnou utišila penalta à la Panenka. Ani jsem nebyl nervózní, řekl supertalent Roony

Fotbalová Sparta smutní. Poté, co doma v odvetě 3. předkola Ligy mistrů nad Kodaní dvakrát vedla, musela nakonec zkousnout hořké vyřazení po penaltovém rozstřelu. Rozhodující trefu ze značky pokutového kopu přitom obstaral "českým způsobem" švédský mladík Roony Bardghji (17).

Je mu teprve 17 let. Narodil se v Kuvajtu, a i když fotbalově vyrůstal v akademii švédského klubu Malmö FF, vlastní vedle švédského i syrské občanství. Na zádech nosí jmenovku Roony a od úterního večera je katem pražské Sparty.

"Nervózní jsem vlastně nebyl," vyprávěl bezprostředně po utkání švédský supertalent ve službách dánského mistra pro list Ekstra Bladet. Pár minut předtím s lehkostí a drzostí umlčel Letnou. Právě na českém území použil při exekuci okázalý způsob – poslední direkt zasadil Spartě penaltou Antonína Panenky.

"Věděl jsem, že jsem čtvrtý v pořadí, takže když už od nich dva neproměnili, musel jsem to rozhodnout. A věděl jsem, že to udělám přesně takhle…," říkal po zápase Bardghji.

Nebyla to první penalta, kterou si vzal na starost proti českým týmům. Když v září 2021 hrála česká sedmnáctka kvalifikaci mistrovství Evropy, byl to právě on, kdo na švédské straně dvěma góly přispěl k remíze 2:2. Vyrovnání zařídil v páté minutě nastavení z pokutového kopu. Nehrálo se sice na Letné, ale v Rize. Každopádně i tehdy patnáctiletý Roony Bardghji si zápas proti českému týmu užil.

Kodanští si postup v Praze náležitě užili. @FCKobenhavn

O dva měsíce později dal svůj první gól v dánské Superlize. Bylo mu 16 let a 13 dnů. Už v té době ho sledovaly skauti předních evropských klubů, a on coby velký fanoušek Messiho toužil po Barceloně. Rodiče ale nechtěli dospívajícího syna rovnou poslat na druhý konec Evropy, a prosadili si Kodaň.

V Praze v boji o Ligu mistrů se Spartou už Bardghji prokázal, jak za další dva roky vyspěl. Na hřiště šel sice až jako střídající hráč v závěru prodloužení za stavu 3:3, trenér Jakob Neestrup však tušil, že se na sebevědomého mladíka může spolehnout i v rozstřelu. "Na takové situace se nezapomíná. Takže u toho chcete být," přiznal Bardghji, že místo mezi pěti exekutory vzal velmi rád.

Pro dánské mistry bylo vítězství na Spartě opravdu opojné. Vždyť dvakrát dotahovali ztrátu v prodloužení. "Je to ta nejdivočejší věc na světě. Jak to tam pak ztichlo, to bylo úžasné. A myslím, že je to zasloužené, když jsme se dvakrát dokázali vrátit v prodloužení. Náš tým má koule," rozplýval se obránce Christian Sörensen, který naservíroval na Claessonovu hlavu centr, po kterém Kodaň srovanala na 3:3.

Hráči dánského mistra se shodli, že pražská odveta byla emocionální jízda na horské dráze. "Nebylo to moc dobré, oni byli po velkou část zápasu lepší než my. Ale to, že jsme se dvakrát vrátili, ukazuje to, čeho jsme schopni. Máme brankáře, který je světová třída. A náš tým má mimořádnou mentalitu," dodal po utkání obránce Nicolai Boilesen.