Lidé očekávají, že každou sezonu vyhrajeme 38 ligových zápasů a získáme treble, řekl Guardiola

Manchester City, jenž prohrál poslední dva zápasy, by si rád spravil chuť v Portugalsku, kam Pep Guardiola (53) a spol. vyrazili k utkání Ligy mistrů proti Sportingu. Španělský kouč na tiskové konferenci uvedl, že kvůli četným zraněním jeho tým čeká náročná sezona.

Guardiola v pondělí uvedl, že si je vědom očekávání, která jeho tým provázejí, ale zároveň ví, že kvůli zraněním a zvyšující se úrovni soupeřů pravděpodobně utrpí další porážky.

"Znám naše standardy, ale prohráli jsme jen jeden zápas. Je ale možné, že v Premier League opět prohrajeme, a to proti Brightonu, Tottenhamu a Liverpoolu," řekl Guardiola novinářům s odkazem na následující tři ligové duely.

Zápasový program City. Livesport

"Jsme jen dva body za Liverpoolem, který je špičkovým týmem... V Lize mistrů jsme začali dobře, ale vím, že lidé očekávají, že každý ročník vyhrajeme 38 ligových zápasů a získáme treble, protože to jsou naše standardy. Důvodem, proč je to těžké, je to, že jsme měli hodně absencí, což se v některých sezonách může stát," vysvětloval španělský kouč.

"Někdy je k tomu, abyste vyhráli treble, potřeba, aby bylo všechno na stejné vlně i se zraněními, ale to tentokrát není možné. Týmy jsou velmi silné a všechno je těžší a my to musíme přijmout. To je výzva," dodal Guardiola.

Forma Manchesteru City. Livesport

City budou po většinu sezony postrádat držitele Zlatého míče Rodriho a Oscara Bobba. Mimo hru zůstávají také John Stones, Jack Grealish a Ruben Dias, kteří na zápas do Portugalska neodcestovali. Se zdravotními problémy se potýkají také Manuel Akanji, Nathan Aké, Kyle Walker, Kevin De Bruyne a Savinho. Guardiolovi tak může dělat radost pouze to, že zdráv je jeho kanonýr Erling Haaland.

Manchester City se po dvou výhrách a jedné remíze drží v tabulce Ligy mistrů na třetím místě, nyní ho však čeká náročný duel na půdě portugalského mistra Sportingu, který je sice až osmý, ale má také sedm bodů a v této sezoně zatím nepoznal hořkost porážky napříč všemi soutěžemi.

Guardiola a spol. se na půdě Sportingu představili napsledy v roce 2022, kdy v rámci šestnáctifinále Ligy mistrů zvítězili přesvědčivě 5:0. "Hrají dost podobně jako my před dvěma sezonami, ten vzor je jasný," dodal Guardiola. "Obměnili hráče, ale mají stejného trenéra a stejnou mentalitu," dodal s odkazem na šéfa Sportingu Rubena Amorima, který příští týden převezme Manchester United.