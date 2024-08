Lille Slavii přejelo, ale TOP plejeři to nejsou, tvrdí expert. V odvetě to bude jiný zápas

Lille vyhrálo a do odvety si bere dvoubrankový náskok.

Byl to střet s realitou. Slavia v prvním zápase čtvrtého předkola Ligy mistrů proti Lille poznala, jaký fotbal se v milionářské soutěži hraje. Dynamický, plný rychlých kombinací a soubojů jeden na jednoho. Prohra 0:2 je vzhledem k průběhu milosrdná, pro naději v odvetě je ale extrémně důležitá. "V Edenu to může být úplně jiný zápas," připomněl v rozhovoru pro eFotbal pamětník poslední účasti sešívaných v Lize mistrů Josef Hušbauer (34).

Hned po losu bylo jasné, že na Slavii čeká velmi kvalitní soupeř. Už jen letmý pohled na cenovky hráčů prozradil, že Pražané v dvojzápase rozhodně nebudou favoritem. Kádr Lille je téměř třikrát hodnotnější a v úterý to na hřišti bylo znát.

I stoper David Zima, který tři roky působil v italské Serii A, přiznal, že rozdíl mezi oběma týmy byl propastný. "Na hřišti byla cítit jejich obrovská individuální síla na všech postech, byl to skutečně velký rozdíl. Lille je top tým z francouzské ligy, který patří do Ligy mistrů. Pokud ji chceme hrát i my, musíme být schopni takové týmy porážet."

Statistiky utkání. Livesport

Francouzský celek přivítal Slavii ve vyhnanství ve Valenciennes. Poloprázdné tribuny a ztracená výhoda domácího prostředí ale fotbalisty Lille nevykolejily. Od začátku kontrolovali hru a dostávali se do nebezpečných pozic před Antonínem Kinským.

"Rozdíl v individuální kvalitě obou týmů mě překvapil," přiznal Hušbauer. "Domácí byli neskutečně silní na míči a v soubojích jeden na jednoho. Individuálně Slavii jednoznačně přehrávali a v podstatě celý zápas byli lepší."

Nejmarkantnější rozdíl byl v rychlosti a práci s míčem. Hlavně přes pravou stranu, kde hráli Lukáš Masopust s Ivanem Schranzem, se domácí dostávali do nadějných pozic až moc jednoduše.

Problémy ale nevznikaly jen na krajích. Proti Lille příliš nefungovala ani aktuálně největší zbraň sešívaných – středová dvojice Oscar Dorley, Christos Zafeiris. Lille dokázalo agilní duo ve středu hřiště efektivně přečíslovat a rychlými kombinacemi vyřadit ze hry.

"Styl trenéra Trpišovského je pro střední záložníky extrémně náročný. Hrají osobku na střední záložníky soupeře a zároveň musí rychle přepínat do ofenzivy. Proti týmům, které je dokáží přečíslit se hrozně naběhají," všiml si Hušbauer, podle kterého by Slavia měla herní styl do odvety upravit.

Hušbauer o práci středních záložníků. Opta by Stats Perform

"Musí přijít změna. Je jasné, že domácí zápas bude vypadat jinak, pokud ale změna systému nepřijde, bude to mít Slavia směrem k postupu opravdu těžké. V dvojzápase s Belgičany tahle taktika fungovala, Lille ji ale dokázalo přečíst a nakonec toho využilo," uvedl záložník, který za Slavii odehrál přes 150 zápasů.

Právě kvůli špatnému převzetí hráčů ve středu hřiště Slavia inkasovala druhou branku. Úplně volný křídelník Zhegrova převzal míč dvacet metrů před Kinského brankou, využil vystoupení dvou stoperů a po šikovné kličce Tomáši Holešovi se objevil sám před gólmanem Slavie. Ten už pohromu nezachránil a kosovský reprezentant výrazně přiblížil svůj tým k postupu do hlavní fáze Ligy mistrů.

“Trenér chce i po stoperech, aby hráli jeden na jednoho, aby se svými hráči vystupovali klidně až na polovinu hřiště, to je ale proti takovým soupeřům hrozně těžké. Když se potkáte s týmem, který je ve hře jeden na jednoho silnější, pramení z toho chyby. I vzhledem k tomu si myslím, že 0:2 je pro Slavii ještě dobrý výsledek. Lille mělo několik dalších zajímavých šancí, které mohly skončit gólem.” řekl Hušbauer.

V dalších případech Lille naštěstí pro Slavii tak úspěšné nebylo a před odvetou tak zůstává boj o postup otevřený. Slavia ale musí zabrat.

Slavia to v odvetě nebude mít snadné. Profimedia

Důležité bude aby sešívaní častěji drželi míč na svých kopačkách. Vysoké napadání domácích Slavii ve Francii nepustilo do tradiční rozehrávky nakrátko a nutilo Pražany k chybám.

"Na rozehrávce před odvetou určitě hodně zapracují. Jestli se dá s pomocí videa něco natrénovat, tak je to založení útoku. Trenéři si zanalyzují, kde má Lille mezery a v dalším zápase toho budou chtít využít. První zápasy jsou v tomhle složité, do toho druhého Slavia určitě půjde připravenější,” myslí si někdejší český reprezentant.

Nad tím jak na soupeře vyzrát v odvetě už přemýšlí i trenér Trpišovský. "Honí se mi to hlavou. Nebude to ale nic jednoduchého. Vypráskali nás," přiznal hned po zápase.

Hušbauer naději do odvety vidí. "Lille ukázalo kvalitu, ale nejsou to žádní TOP plejeři. V Praze rozhodne, jak k tomu přistoupí. Vzhledem k tomu, že vedou, tak budou moct hrát ze zajištěné defenzivy a čekat na protiútoky, což typologii jejich hráčů nadmíru vyhovuje. Zároveň to ale mohou trochu podcenit," zamyslel se nad možným průběhem.

"V odvetě hodně napoví první gól. Pokud ho dá Slavia zaplněný Eden ji požene a může se stát cokoliv. Kluci si chtějí zahrát Ligu mistrů a domácí prostředí v odvetě je velkou výhodou. Šance tam je, dva góly se dají smazat. Věřím tomu, že kluci zabojují a zápas pošlou alespoň do prodloužení," řekl Hušbauer na závěr.