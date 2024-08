Musíme na Lille v odvetě vytvořit ještě větší tlak a znemožnit mu kombinaci, říká Trpišovský

Fotbalisté Lille rychle ukázali českému vicemistrovi své přednosti. Slavia se v dlouhých pasážích úvodního utkání 4. předkola Ligy mistrů soustředila na obranu, přesto ji domácí pravidelně překonávali krátkými přihrávkami. A jen díky souhře okolností nakonec vstřelili jen dva góly. Kouč poražených Jindřich Trpišovský přesto viděl cestu, po níž se za týden vydat za pokusem o obrat.

Po zápase chválil především brankáře Antonína Kinského. "V prvním poločase jsme byli dost pod tlakem, zachránil nás, něco jsme přežili. Ve druhé půli jsme měli víc šancí, paradoxně v našem lepším poločase jsme prohráli 0:2," hodnotil utkání trenér sešívaných.

Největší rozdíl viděl v rychlosti kombinace soupeře a v pohyblivosti hráčů. "První gól jsme dostali, když jsme bohužel byli v deseti. Druhý gól jsme inkasovali po skvělé individuální akci," pokračoval Trpišovský.

"Dali jsme dva góly, které nebyly uznané. V prvním poločase měl Chorý hezkou střelu, na konci jsme nevyřešili situaci dva na jednoho. Vyrovnali jsme se jim v nebezpečnosti ve vápně, v kondiční připravenosti. Ale musíme na ně v odvetě vytvořit ještě větší tlak, abychom jim znemožnili kombinaci," upozornil trenér Slavie na hlavní zbraň soupeře.

Brankář Slavie Kinský přiznal, že s podobným průběhem utkání slávisté počítali. Především vzhledem ke kvalitě soupeře a jeho výhodě domácího prostředí. "V prvním poločase neměli úplně extra vyložené šance. Druhou půli už jsme to bohužel nevydrželi a prosadili se. Sice jsme dali dva góly, jenže byly odvolané. Nevím, jestli právem, ale asi ano," dodal jednadvacetiletý gólman.

Slovenský útočník Ivan Schranz nicméně věří v sílu domácího prostředí. "Mrzí nás, že to takhle dopadlo. Určitě jsme chtěli lepší výsledek do odvety, ale je to o dva góly a stále není nic ztraceno. Víme, že doma máme svou sílu, své fanoušky, takže se pokusíme o postup," řekl.

Statistiky zápasu. Livesport

Trenér francouzského týmu Bruno Génésio byl naopak s výkonem svého mužstva spokojený. "Je skvělé, že se nám podařilo zajistit si dvoubrankový náskok, musíme však zůstat ostražití. Ve druhém zápase je před námi těžká bitva, zvlášť když budeme hrát venku. Nejprve musíme svoji pozornost nasměrovat k víkendovému ligovému utkání, pak přijde na řadu Praha," vykládal.

Do odvety, která se odehraje 28. srpna v Edenu, jde Lille v roli favorita. Slavia však spoléhá na své fanoušky a domácí prostředí, ve kterém už v pohárech dokázala otočit mnoho zápasů.