Rozdíl v individuální kvalitě byl obrovský, uznal Zima po prohře ve Francii

Obránce David Zima (23) konstatoval po porážce 0:2 v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů, že mezi fotbalisty Slavie a Lille byl především v individuální kvalitě obrovský rozdíl. Podle českého reprezentanta by si Pražané měli vzít ze zápasu velké ponaučení a pracovat na tom, aby se na podobnou úroveň také někdy dostali. Navzdory dvoubrankovému manku však před odvetou stále věří v obrat a postup do hlavní fáze soutěže.

"Na hřišti byla cítit jejich obrovská individuální síla na všech postech, je to skutečně velký rozdíl. Lille je top tým z francouzské ligy, který patří do Ligy mistrů. Pokud ji chceme hrát i my, musíme být schopni takové týmy porážet," citoval Zimu klubový web.

Slavia držela po prvním poločase v domácím azylu Lille ve Valenciennes bezbrankový stav, jenže po změně stran po rychlých akcích dvakrát inkasovala. "Bylo to po kvalitě soupeře. Těžko se už tomu na posledních pár metrech zabraňuje, kolikrát je to o jednom kroku a o tom, jestli to hráč trefí, nebo ne," podotkl Zima.

Což ovšem bylo něco, na co byli sešívaní připraveni. "Jsou to top hráči s obrovskou kvalitou v driblinku. Na této úrovni jsou všichni takoví, takže jsme to očekávali. Domácí drželi míč, proto jejich útočníci nebyli unaveni z bránění a měli hodně sil na útoky, což nám situaci ztěžovalo. Byli odpočatí a mohli jít do soubojů jeden na jednoho naplno," doplnil.

Duel proti čtvrtému týmu uplynulé sezony francouzské ligy bral jako velkou zkušenost. "Všichni jsme z videí věděli, že nás čeká velká kvalita. Do zápasu jdete vždy s tím, že to zvládnete, máte nějaké sebevědomí. Po úvodním hvizdu však vidíte realitu a skutečnost, jak to dopadne. Bohužel jsme prohráli, musíme si z toho vzít ponaučení," řekl Zima.

"Nasbírali jsme další zkušenosti. Pro nás je obtížné přejít na takový styl fotbalu z české ligy, kde většina týmů hraje v bloku. Na vlastní kůži jsme pocítili úroveň, na kterou bychom se měli chtít dostat. Musíme trénovat, makat naplno a neusnout na vavřínech. To, že v lize vyhrajeme o tři, čtyři góly, nic neznamená. Musíme mít na paměti, že v Evropě se hraje úplně jiný fotbal," podotkl obránce.

Jeho tým potřebuje příští středu v domácí odvetě dotáhnout dvoubrankové manko, jinak se do vysněné hlavní fáze soutěže neprobojuje. "Máme stejnou výchozí pozici jako (na jaře v Evropské lize) proti AC Milán. Určitě je to pořád otevřené. Je to podobné, jako když jsme doma vyhráli 3:1 nad Unionem a jeli na odvetu do Belgie," srovnával s předchozím úspěšným předkolem proti Saint-Gilloise.

"Bude to o první brance. Kdo ji dá, tomu se šance výrazně zvýší. Pokud skórujeme my, dostaneme se do velkého tlaku a fanoušci nás poženou. Pokud první gól dostaneme, situace se pro nás zkomplikuje. Zápas doma může být úplně jiný. Můžeme soupeře překvapit, dát tři góly a postoupit," dodal Zima, který se vrátil do Slavie v zimě z FC Turín jako nejdražší hráč historie české ligy.