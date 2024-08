Hráči pražské Slavie byli v nelehké pozici, málem si s ní však poradili. Před týdnem prohráli s Lille 0:2 a doma tak potřebovali k postupu do hlavní fáze fotbalové Ligy mistrů nejméně stejným rozdílem zvítězit. Jak blízko k tomu byli! Jenže historický moment a dva české kluby najednou v milionářské soutěži nakonec zůstal jen přáním. Sešívaní totiž v závěru zahodili i ty nejvyloženější šance.

V útoku stejně jako v prvním duelu nastoupil osamocený Tomáš Chorý, pravý kraj překvapivě obsadili kapitán Jan Bořil a zprvu i David Douděra. Ten nevyběhl jako tradičně v obraně, nýbrž na křídle. V sestavě naopak chyběl Ivan Schranz. A právě Bořil začal splácet důvěru trenérovi v důležitém zápase okamžitě. Už v 5. minutě spolu s Chorým připravili v šestnáctce palebnou pozici pro Christose Zafieirise a řecký záložník se z hranice vápna trefil prudce a přesně k tyči.

A ve 23. minutě mohl být náskok soupeře vynulován. Lukáš Provod utekl po pravé straně, sám postupoval až k brankové čáře, odkud poslal zpětný pas do ideální parkety uprostřed šestnáctky volnému Chorému. Ten však z osmi metrů poslal lehoučce skákavý míč těsně vedle. Další gól měl na noze Zafeiris, jeho trestný kop z ideálního místa těsně za šestnáctkou však doplachtil jen na břevno.

Lille se snažilo co nejvíc hrát v klidu, držet míč, vepředu hrozilo málokdy. Ale když už, stálo to za to. Nejdřív Islanďan Hákon Haraldsson pořádně protáhl brankáře Antonína Kinského. Po hodině hry oplatil slávistům břevno Edon Zhegrova z přímého kopu. Svou druhou šanci už kosovský legionář proměnil a ukázal, jak prudkou má střelu. Proti jeho pokusu ze střední vzdálenosti k pravé tyči sahal Kinský marně.

Vzápětí zmařil nebezpečnou hlavičku El Hadjiho Dioufa gólman Lille, Slavia si přesto vzala vedení rychle zpět. Vyplatilo se jí, že znovu měla před brankou dost hráčů. Gól naděje pro ni obstarali střídající hráči: Mojmír Chytil zblízka usměrnil centr a Schranz z ostrého úhlu práci dokončil. Sešívaní ještě měli tři obrovské šance na to, aby si vynutili prodloužení.

Jenže Zafeirisovu zakroucenou ránu zastavilo opět břevno, Chytil sám před brankářem ve vyložené příležitosti zblízka trefil míč slabě a Matěj Jurásek hlavičkoval o centimentry mimo odkrytou branku. Slavia se od sezony 2019/20 do skupinové fáze Ligy mistrů neprobojovala. Stále však má záchrannou síť v podobě přesunu do Evropské ligy, los její základní části se uskuteční v pátek.