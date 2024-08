Před zápasem se mluvilo o potřebě zázraku, Slavia ale v domácí odvetě ukázala, že se s Lille dá hrát rovnocenná partie i bez něj. Sešívaní si od začátku zápasu tvořili šanci za šancí a minimálně k prodloužení měli opravdu blízko. V Edenu však i přes místy drtivý tlak vyhráli pouze 2:1 a s Ligou mistrů se loučí.

Zběsilý start

Co trenér Trpišovský slíbil na předzápasové tiskové konferenci, to jeho svěřenci od úvodu zápasu přenesli na hřiště. Totální fotbal v plné kráse. Bezhlavé napadání, sprintové náběhy útočení v devíti lidech, ale také ubráněné přečíslení Lille, při kterém se chvíli hrnuli tři hostující hráči proti osamocenému Davidovi Zimovi. Zhruba tak vypadala úvodní pětiminutovka, kterou vedoucím gólem na 1:0 korunoval Christos Zafeiris. Zápal byl vidět na všech členech domácího týmu včetně trenérů. Vždyť na začátku gólové akce byl přímo Jindřich Trpišovský, který se obsadil do role podavače míčů a rychle vyzval ke vhazování Jana Bořila.

Statistiky zápasu Livesport

Zafeiris v životní formě

Že to není střelec? Ale kdeže. V úvodu sezony se všechny snaží přesvědčit o opaku. Prosadil se doma s Teplicemi a o 11 dní později pálil z téměř totožné pozice znovu. V páté minutě si na hranici velkého vápna našel přistrčení Jana Bořila a skákavý balón poslal nechytatelně z levé tyči branky Lucase Chevaliera. Ve 40. a v 88. minutě mohl přidat druhou jeho pokusy ale v obou případech zastavilo břevno. I když to tak podle předchozích řádků může vypadat, střílení gólů není hlavním úkolem rodáka z Atén. Kromě toho, že se častěji dostává do zakončení, zvládá tvořit hru, tradičně získává spoustu balónů a spolu s Oscarem Dorleyem dokáže skvěle pokrýt obrovský prostor ve středu hřiště. Bez nadsázky hraje v životní formě.

Znovuzrozený Bořil

Jeho zařazení do základní sestavy čekal málokdo. Ve třech zápasech, které Slavia až do středy v Evropě odehrála, nasbíral jen 55 minut, největší porci přitom dostal v Lille, kde chvíli po poločasové pauze nahradil zraněného Lukáše Masopusta. V odvetě v Edenu odehrál pře sedmdesát minut a hlavně v první půli byl hodně vidět. Netypicky na pravé straně hřiště piloval lajnu a odvážně podporoval ofenzivu. Hned v páté minutě byl za svou aktivitu odměněn asistencí a v ještě v první dvacetiminutovce mohl připravit i druhý gól. Jeho střílenou přihrávku na zadní tyč ale před dobíhajícím Lukášem Provodem odklidil jeden z obránců.

Hodnocení hráčů Slavie Livesport

Centimetry od prodloužení

Hned dvakrát Slavia mohla vstřelit branku, která by jí zařídila potřebný dvougólový náskok. Poprvé už ve dvacáté minutě, kdy ve stoprocentní šanci po Provodově zpětné nahrávce odmítl branku na 2:0 Tomáš Chorý. Ještě víc ale družinu trenéra Trpišovského musel mrzet okamžik ze závěru nastaveného času. Centr z pravé strany propadl až k úplně volnému Matěji Juráskovi, který mohl hlavou uklidit míč do odkryté branky, stejně jako Chorý ale síť nerozvlnil. Prodloužení bylo velmi blízko, Slavii ho stála kvalita v zakončení.

Faktor Zhegrova

Celý zápas prakticky nebyl vidět, nakonec ale o postupu francouzského celku rozhodl právě on. V 77. minutě si našel míč na středu hřiště, dvacet metrů od branky napřáhl a přesnou střelou srovnal na 1:1. Edon Zhegrova tak opět ukázal svou extratřídu. Ligu mistrů si Lille zahraje hlavně díky němu, protože v pražském Edenu si koledovalo o vyřazení. Vždyť podle statistiky očekávaných gólů na domácí v odvetě vůbec nestačilo. Dostalo se na hodnotu 0,34, zatímco Slavia si vytvořila šance téměř na tři branky (xG 2,88).