Slovenský klub postoupil po 14 letech do fotbalové Ligy mistrů. Slovan Bratislava prošel jako jediný všemi předkoly a může se těšit na velké zápasy proti Manchesteru City, Bayernu, Atlétiku nebo AC Milán. Jak důležitý byl a je pro úspěch Slovanu trenér Vladimír Weiss starší? Jaké renomé mají v tamní společnosti majitel klubu Ivan Kmotrík a jeho syn, generální ředitel klubu Ivan Kmotrík mladší? A jaká je filozofie oddílu, který funguje bez skautského a analytického oddělení? To jsme v Livesport Daily probrali s komentátorem televize Markíza Andrejem Zvolenským.

Šampion posledních šesti ročníků slovenské nejvyšší soutěže si cestu do Ligy mistrů proklestil skrz předkola přes makedonskou Strugu, slovinské Celje, kyperský APOEL a nakonec i přes dánský Midtjylland. Úspěch klubu, který jinak rozděluje fanoušky po celém Slovensku, slavila prakticky celá země. Podle komentátora Markízy Andreje Zvolenského jde však úspěch slovenského fotbalového vládce zejména za jedním člověkem.

"Základním kamenem celého klubu je trenér Vladimír Weiss starší, ale myslím si, že nebýt toho, že majitelem klubu je podnikatel Ivan Kmotrík starší, se kterým má velmi dobrý vztah, tak by už Weiss ve Slovanu nebyl. Úspěch jde zkrátka za ním, protože když si vezmeme, že tak velký klub jako je Slovan vůbec nemá skautingové nebo analytické oddělení, tak to hovoří samo za sebe," říká Zvolenský

"Generálním ředitelem klubu je Ivan Kmotrík mladší. Jeho pověst je velmi rozporuplná, nechci být na něj moc tvrdý, ale často je to z jeho strany takové buranské chování. Často se povyšuje nad samotný klub, posily například nejdřív oznamoval on na svém instagramovém účtu a až pak měl povolení to zveřejnit klub. Ve Slovanu je spousta profesionálů, ale podobné věci celou tu značku trochu shazují,“ dodává.

Livesport Daily #344: Slovanu Bratislava škodí buranské chování, říká komentátor Zvolenský. Livesport

