Livesport Daily #343: Kdo přijde do Třince, musí dát vlastní ego stranou, říká brankář Kacetl

Ve 30 letech se ocitl v prvoligovém Přerově a uvažoval, jestli má vůbec dál hrát hokej. Teď, o pár let později, se v souvislosti s Ondřejem Kacetlem (33) používají termíny jako fantom play off, holywoodský příběh či úkaz, který se dere do čela historických statistik. Jeho příběh je unikátní, jiný. A co je hlavní – už čtyři sezony za sebou také zlatý. Co stojí podle Kacetla za schopností načasovat formu? Jak třinecká kabina řeší podpisy zvučných posil v Pardubicích a na Spartě? To vše jsou témata dnešní epizody podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je právě brankář třineckých Ocelářů.

"Musím zaklepat, že zatím jsme si vždy skvěle načasovali formu do play off. Vždy se ohromně semkneme, bojujeme jeden za druhého a přesně to se hodí na play off hokej, proto nám to sedí. Mně osobně pomáhá, že se pečlivěji brání, protože se pak můžu víc soustředit na ty opravdu klíčové okamžiky a pomáhat týmu v zásadních chvílích," snaží se Kacetl popsat důvod toho, že Oceláři už pětkrát v řadě vyhráli extraligu.

"Jak přijde play off, víme, že nám jde o všechno a že nám může sezona kdykoliv skončit. To nechceme, chceme být v tom posledním zápase. Všichni do toho dáme všechno. Ale důležitá je i základní část, protože se tam potřebujeme v první řadě dostat. Všichni v extralize posilují a my jsme pro ně lovná zvěř. Každý chce sesadit Třinec z trůnu," usmívá se Kacetl.

"Podařilo se tu vytvořit dynastii, hráči tu chtějí být. Někteří se samozřejmě odrážejí k lepším angažmá, jako například Daniel Voženílek do Švýcarska. Důležité je, že my, kteří tu tvoříme jádro, se snažíme novým hráčům vysvětlit, že je třeba se podřídit týmu, potlačit trochu své ego. Díky tomu se pak z mužstva stává fungující kolos. A pak, když se daří, i jméno každého z těch hráčů může vyrůst," popisuje klubovou filozofii Kacetl.

Livesport Daily #343: Kdo přijde do Třince, musí dát vlastní ego stranou, říká před novou sezonou Ondřej Kacetl Livesport

Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak v minulých letech snášel nejistotu, zda bude jedničkou pro play off?

Jak před prvním play off pracoval s hlavou a sebevědomím?

Co musí Třinec udělat, aby dosáhl na šestý titul v řadě?

