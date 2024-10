PŘÍMO Z MANCHESTERU – Sparta se poprvé od března vrátila na Britské ostrovy, kde ji čeká Manchester City. Poslední návštěva však nedopadla valně. Letenští schytali od Liverpoolu šest branek. "Poučili jsme se z toho. Zaměříme se na to, aby se nám neopakovaly ty samé chyby," slíbil sparťanský křídelník Lukáš Haraslín (28) na tiskové konferenci.

Co pro vás znamenají City? Vnímáte je jako nejlepší tým na světě?

"Myslím, že se všichni těšíme, protože jak jste řekl, čeká nás jeden z nejlepších týmů světa. Všichni ale také moc dobře víme, jak dopadla poslední návštěva Anglie (prohra 1:6 na Liverpoolu), takže věříme, že jsme se z ní poučili. Máme nějaký plán, nějaké věci chceme dělat jinak, ale vše se ukáže až na hřišti."

V čem přesně se chcete poučit?

"Dříve jsme se dopouštěli menších chyb, které nám v české lize často projdou, ale klub o síle Liverpoolu či City to umí okamžitě potrestat. Chceme se tomu vyvarovat. Budeme hrát ve velké intenzitě, musíme hrát disciplinovaně a být celou dobu koncentrovaní na zápas. City umí využít jakéhokoliv zaváhání. Věřím, že si užijeme předzápasový trénink a nabudíme se na zítra."

Preview zápasu Manchester City – Sparta. Livesport

Hráči, kteří zažili hrát proti mužstvům Pepa Guardioly často říkají, že je to fyzicky náročné a často jsou nevídaně unavení, což se projevuje chybami při následné kombinaci. Chystali jste se na tohle nějak speciálně?

"Víme to, že rádi drží balon. Nedá se to moc srovnávat, ale o něco podobného se snažíme v Česku – chceme být na balonu, kombinovat a donutit soupeře k chybám z únavy. I proto musíme být opravdu soustředěni. Měli bychom se vyhnout zbrklostem, protože City po ztrátě okamžitě chodí do represinku, který je velmi nebezpečný."

Sázkové kanceláře vám moc nevěří. Na vaši výhru je kurz 34. Co na to říkáte?

"Na to se asi musíte zeptat jich, proč tomu tak je. Ve fotbale je možné všechno. Začínáme za stavu 0:0 a my půjdeme do utkání s tím, co jsem tu před chvílí říkal. Manchester je favorit, ale my máme svůj plán a uvidíme, jak bude úspěšný."

O víkendu jste šel do hry ze střídačky, trenér navíc říkal, že nejste úplně stoprocentní. Už jste v pořádku?

"Trenér nelhal, trochu jsem s tím bojoval. Měl jsem náročný program a necítil jsem se dobře. Plán byl takový, jaký byl. Jsem rád, že to nakonec všechno vyšlo. Nyní už to bude na trenérovi, jak se rozhodne. Udělám vše pro mužstvo."

Nedávno na sociálních sítích proběhly fotky speciálních chráničů s motivem Ligy mistrů. To jste nechal hráčům vyrobit, nebo jaký je jejich příběh?

"Celou dobu se snažím mužstvu odvděčit, že v něm mohu být. Nechal spoluhráčům udělat na památku takovou malou pozornost, abychom si navždy pamatovali, čeho jsme dosáhli. Někdo v nich hraje, jiní si je zase vystavili ve skříňce. Beru to jako maličkost pro moje spoluhráče, kteří mi jsou blízcí."