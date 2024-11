Livesport Daily #383: Brest si žije krásnou pohádku, kterou ani sám nečekal, říká expert

Když los Ligy mistrů určil Spartě jako soupeře francouzský Brest, většina fanoušků si oddechla, že český zástupce by měl mít tři body. Situace je ale nyní velmi odlišná. Zatímco Sparta se topí v mimo fotbalových tématech a řeší ztrátu výkonnosti, Brest si nadále žije svou evropskou pohádku. Sedm bodů po třech zápasech je výsledek, který neočekávali ani samotní kluboví představitelé. Jaký soupeř dnes přijede na Letnou? Kdo jsou lídři francouzského celku a jaký styl fotbalu může Sparta čekat? A jaká je klubová historie Brestu, silně spjata s bretaňským regionem? To vše jsme probrali se Štěpánem Toumou, expertem na francouzský fotbal.

"Všechno jim vyšlo. Sešlo se i to, že konkurence, která by se čekala na předních příčkách, jako Rennes, Marseille, nebo Lyon, skončila dole. Byl tam prostor pro překvapení. Hráči Brestu se poté sami přiznali k tomu, že se velkou část sezony neustále ohlíželi pod sebe, protože se tradičně báli sestupu. A zničehonic se před nimi otevřela šance na Ligu mistrů. Jde o největší překvapení minulé sezony z nejlepších pěti lig," říká Touma, který Ligue 1 a francouzský fotbal sleduje detailně několik let.

"Je to hrozně nepříjemný tým, pokud se vám nedaří. V systému 4-3-3 jsou podstatní krajní obránci a hlavně silový hrotový útočník. Velmi často si pomohou nákopy, jsou organizovaní, bojovní, soudržní. Pravda, i já sám bych před několika týdny označil Spartu jako jasného favorita, ale nyní už to tak jasně nevidím," dodává.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:

Jaká je historie Brestu?

Na kterých individualitách hra stojí?

Kam zařadit celek z dlouhodobého hlediska v rámci Ligue 1?

