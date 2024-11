Livesport jedenáctka Ligy mistrů: Hattrick Gyökerese, Kühnova paráda i nezastavitelný Raphinha

Raphinha ke jedním ze tří hráčů Barcelony, kteří se dostali do sestavy kola.

Triumf Barcelony v Bělehradě, perfektní dárek na rozloučenou pro kouče Rúbena Amorima od jeho svěřence Viktora Gyökerese při úterní parádě Sportingu s Manchesterem City nebo výkon Nicolase-Gerrita Kühna ze Celticu proti svému bývalému týmu Lipsku. A kdo další se dostal do ideální sestavy čtvrtého kola zápasů Ligy mistrů?

Nej 11 Ligy mistrů Livesport / Enetpulse

Brankář

Mike Maignan (AC Milán) 8.7

Při vítězství 3:1 na San Bernabéu byl skoro nepřekonatelný. V utkání úspěšně zlikvidoval devět střel, což bylo nejvíc za celou sezonu a za záda pustil jen jeden gól. Ještě působivěji vypadá pohled na xG zápasu, které měl španělský klub jasně větší než hosté z Milána, což znamená, že Maignanův výkon byl pro jejich výhru velmi podstatný.

Obrana

Jules Koundé (Barcelona) 8.3

Středeční zápas proti Crvene Zvezdě jej rozhodně bavil. Z pravé strany hřiště neustále tvořil nebezepčné šance a nakonec si i díky efektivitě svých spoluhráčů zapsal tři asistence, které vedly ke konečnému skóre 5:2. Všechny jeho gólové nahrávky přišly ve druhém poločase v rozmezí 23 minut. Nejkrásnějším momentem byla asi zpětná nabídka do nohy Raphinhy, který se v zakončení nemýlil.

Ryan Flamingo (Eindhoven) 8.6

Obránci vždycky ocení, když tým v utkání neinkasuje, mladý stoper ale ještě svůj výkon okořenil krásným úvodním gólem zápasu, když se parádně trefil z voleje do odraženého míče. Pokud jde o defenzivu, i tam mu to šlo. Zablokoval jednu střelu, zapsal jeden zisk míče a jeho přihrávky měly úspěšnost 93,1 %.

Iňigo Martínez (Barcelona) 8.1

Další stoper, který se v tomto kole Ligy mistrů zapsal do střelecké listiny. Španělský reprezentant se během svého působení v Barceloně zatím trefoval jen zřídka, nyní však už má na kontě dvě branky. Jeho gól do sítě Crvene zvezdy byl parádní a přišel po přímém kopu, když dokázal v pádu usměrnit míč hlavičkou do vzdálenějšího rohu brány za nataženou ruku Marka Iliče.

Alphonso Davies (Bayern Mnichov) 8.3

Byl znovu tradičně vynikající na levé straně obrany. Bavorský tým navzdory dominantnímu výkonu vyhrál nad Benfikou jen těsně 1:0. Davies vedle bezchybné práce v obraně, kdy se zasloužil už o čtvrté čisté konto týmu v řadě, dobře rozvíjel hru z levého křídla a zároveň pro soupeře představoval útočnou hrozbu. V zápase zkompletoval 66 % převážně konstruktivních přihrávek.

Záložníci

Nicolas-Gerrit Kühn (Celtic) 9.4

Byl to on, kdo na konci první půle otáčel skóre. Paradoxně právě mladík, který má německé občanství a prošel akademií RB Lipsko. Utkání proti svému bývalému zaměstnavateli si užil, po celý zápas soupeři hrozil s míčem u nohy a pomohl Celticu k vítězství 3:1. Zejména jeho úvodní trefa z hranice pokutového území byla pohádková. Byl to Kuhnův první gól v Lize mistrů a kdo ví, jestli ještě někdy tak hezký vstřelí.

Hakan Calhanoglu (Inter) 8.4

Tři zápasy musel vynechat kvůli zranění stehna, herní praxi ale rozhodně neztratil. Byl navíc jediným střelcem zápasu s Arsenalem, tři body zajistil svému týmu z penalty. Při té se zachoval naprosto chladnokrevně, nechal skočit Davida Rayu k tyči a míč uklidil přímo doprostřed branky. Vedle toho si připsal 82 % úspěšných přihrávek a také dva zisky. Inter i díky němu ještě v Lize mistrů neprohrál a neinkasoval a drží se v elitní osmičce tabulky.

Jamal Musiala (Bayern Mnichov) 8.5

Jediného střelce gólu našel Bayern mezi středopolaři. I když bavorský tým vystřelil na bránu desetkrát, trefa Jamala Musialy z 67. minuty se ukázala jako vítězná. Drobný německý záložník znovu skóroval hlavou, což se u něj stává stále pravidelnějším jevem. Tentokrát dokonal týmovou práci, která začala centrem z pravé strany, do gólové pozice pak míč poslal Musialovi také hlavou Harry Kane.

Raphinha (Barcelona) 9.8

V celé Evropě možná není momentálně hráč s lepší formou. Brazilský křídelník vstřelil v posledních šesti zápasech osm gólů jak za Barcelonu, tak i za národní tým Brazílie. V Bělehradě nádherně skóroval z hranice pokutového území a asistoval i u daších dvou gólů. V jeho případě nejde jen o střelecké umění, ukázková byla i přesný gólový pas na Martíneze. Raphinha se neustále zlepšuje a v příští sezoně se může dostat mezi aspiranty na zisk Zlatého míče.

Útočníci

Viktor Gyökeres (Sporting) 8.6

Postaral se o nezapomenutelný večer pro Amorima. Aktuálně jeden z nejobávanějších kanonýrů nasázel tři góly do sítě poněkud rozladěného Manchesteru City. Sporting i díky němu zapsal pozoruhodné vítězství 4:1. Dva z góly švédského forvarda padly z přímého kopu, ten třetí ze hry ale jasně ukázala, proč je tak výjimečný. Nádhernou otočkou v těsném prostoru a následným prudkým zakončením do rohu brány vzal Citizens naději, brankář Ederson neměl šanci.

Druhý gól Viktora Gyokerese proti Manchesteru City Opta by StatsPerform / PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Luis Díaz (Liverpool) 8.6

Další hrdina s hattrickem. Kouč Reds Arne Slot obvykle posílá kolumbijského útočníka na levé křídlo. V úterý však Diaze nasadil na hrot a ten se mu za to odvděčil krásnou střelou, která odšpuntovala skóre na Merseyside. Jeho další dvě branky padly z bezprostřední blízkosti. Diaz prokázal klid při zakončení a postaral se o to, aby Liverpool dál zůstal neporažený.