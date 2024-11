Milníky v úterních zápasech Ligy mistrů: Přerušená šňůra City i smutný rekord Sturmu

Úterní zápasy fotbalové Ligy mistrů ještě víc zamotaly základní část soutěže, hrané poprvé podle nového modelu. A přinesly nejen nečekané výsledky, nýbrž i řadu historických milníků. Livesport Zprávy přinášejí statistickou zajímavost z každého z devíti duelů.

1 – Triumfem 3:1 na Santiago Bernabéu zapsal AC Milán třetí výhru proti Realu Madrid v sedmi zápasech Ligy mistrů. Z 21 dalších týmů, jež proti bílému baletu v soutěži nastoupily alespoň pětkrát, jsou rossoneri jediní, kteří se proti němu pyšní kladnou bilancí.

4 – Domácí úspěch PSV nad Gironou 4:0 znamenal jejich nejvyšší výhru v historii Ligy mistrů. Góly si lídři Eredivisie rovnoměrně rozdělili do obou poločasů, přičemž španělský soupeř dohrával posledních 35 minut v deseti. K rekordnímu vítězství pomohl Eindhovenu vlastním gólem (už druhým v tomto ročníku LM) Ladislav Krejčí.

5 – Remízu Lille s Juventusem 1:1 zařídil kanadský útočník Jonathan David. V dresu francouzského klubu se tak prosadil pětkrát v posledních čtyřech zápasech, což se mu naposledy povedlo v roce 2019.

6 – Sturm Graz je jedním ze tří týmů, který po čtyřech zápasech zůstává na nule. Naposledy ho porazil Dortmund 1:0. Rakouský celek se v milionářské soutěži "pyšní" bilancí šesti proher, která se však táhne už od začátku tisíciletí. Poslední triumf si připsal před téměř 22 lety, kdy ve skupinové fázi vyhrál 2:1 na hřišti Panathinaikosu.

8 - AS Monako po osmi zápasech poprvé zvítězilo v Itálii. Výsledek 1:0 v Boloni zajistil pozdní gól Thila Kehrera. Knížecí klub má na kontě 10 bodů i 10 gólů. Lepší je zatím jen Dortmund, který jich nastřílel 13. Postup do vyřazovací fáze má Monako téměř jistý.

10 – Dinamo Záhřeb si výhrou 4:1 nad Slovanem Bratislava připsalo 10. gól v základní části. Chorvaté se do sítě trefili tolikrát jako v sezoně 2019/20, tentokrát k tomu však potřebovali o dva zápasy méně. Výhra je navíc posunula na hranu postupu do play off, což by se jim povedlo poprvé po devíti pokusech.

12 - Celtic zvítězil 3:1 nad Lipskem a poprvé tak po 12 letech vyhrál víc než jeden zápas v hlavní fázi soutěže. Naposledy se to 54násobným skotským mistrům podařilo v sezoně 2012/13, kdy ale v osmifinále nestačili na Juventus.

24 – Liverpool na Anfieldu oslnil výpraskem 4:0 na úkor Bayeru Leverkusen a zaslouženě si připsal 24. výhru proti německým týmům v historii soutěží UEFA. Většího úspěchu proti soupeřům z jiné evropské země Reds nedosáhli. Hattrickem se navíc blýskl Luis Díaz.

26 – Sporting přerušil sérii neporazitelnosti Manchesteru City. Šňůru 26 zápasů v milionářské soutěži přestřihl drtivou porážkou 4:1. Během jednoho týdne tak Citizens utrpěli první prohru jak v Lize mistrů, tak v Premier League, kde s Bournemouthem v sobotu padli po 32 zápasech. Zároveň teprve podruhé na evropské scéně inkasovali čtyři góly, jako první je takhle před osmi lety vyškolila Barcelona.