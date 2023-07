Los evropských pohárů: Sparta do Kodaně, nebo na Island. Do EKL přes trpaslíky i Švédy

Zatímco Slavia má v Evropské lize už delší dobu jasno – narazí na horšího z dvojice Panathinaikos, Dnipro-1, Sparta se před pondělním losem třásla. Narazit totiž mohla třeba na turecký Galatasaray, který v létě mohutně posiluje. Nakonec se však soubor Briana Priskeho vydá na sever, kde se utká s lepším z dvojice FC Kodaň/Breidablik. V osudí byly i další dva české celky – Plzeň se v případě postupu utká v Konferenční lize s maltskou Gzirou, nebo lucemburským Dudelange, zatímco Bohemians potenciálně narazí na švédský Kalmar, či arménským Pjunik.

Liga mistrů

Možní soupeři Sparty: FC Kodaň, nebo Breidablik

Už jsou to téměř dvě desítky let, co si pražská Sparta zahrála základní skupinu Ligy mistrů. Naposledy se tak stalo v sezoně 2005/06. O nejprestižnější evropskou klubovou fotbalovou soutěž budou Letenští bojovat znovu po dvou letech, zatímco loni neuspěli ani v Konferenční lize. Pokud by Sparta 3. předkolem LM neprošla, čekalo by ji závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Jako jediný ze čtyř českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů má jistotu, že si zahraje skupinu, a to minimálně Evropské konferenční ligy.

Sparta byla při losu mezi nenasazenými týmy a po rozdělení mužstev do dvou skupin mohla dostat tři dvojice 2. předkola. Letenští se vyhnuli papírově zřejmě nejtěžšímu soupeři Galatasarayi Istanbul a připadl na ně vítěz souboje mezi islandským a dánským šampionem. Velkým favoritem na postup je Kodaň, která na jaře o čtyři body vyhrála domácí ligu. Postup Breidabliku by byl obrovským překvapením. Islandský mistr začal v nultém předkole a v kvalifikaci přešel už přes tři soupeře.

Souboj s Kodaní by byl velmi speciální pro velkou část realizačního týmu Sparty, dánští trenéři Pražanů v čele s hlavním koučem Priskem by si zahráli proti krajanům. Priske dokonce v Kodani dělal v sezoně 2016/17 asistenta, poté se vrátil do jiného dánského klubu Midtjyllandu.

Sparta se s Kodaní utkala v soutěžích UEFA dvakrát ve skupině Evropské ligy v sezoně 2009/10. Venku prohrála 0:1 a doma podlehla vysoko 0:3. Naposledy na Kodaň narazila z českých klubů Slavia, která si v ročníku 2018/19 ve skupině Evropské ligy připsala venkovní vítězství 1:0 a domácí remízu 0:0. O sezonu dříve s týmem z dánské metropole remizoval doma 1:1 a prohrál 0:3 venku Zlín. Před osmi lety přes FC Kodaň přešel ve 3. předkole Jablonec, v roce 2011 pak při prvním postupu do skupiny Ligy mistrů Plzeň.

S Breidablikem si české týmy v pohárech ještě nezahrály. Na islandského soupeře tuzemské kluby v samostatné historii narazily dvakrát a v obou případech postoupily. Zvládly i tři dvojzápasy před rozdělením federace, Sparta v září 1987 vyřadila Fram Reykjavík.

Letenští naposledy v pohárech čelili dánskému soupeři předloni na podzim, kdy ve skupině Evropské ligy hráli s městským rivalem FC Kodaň Bröndby. Venku remizovali bez branek a doma zvítězili 2:0. Dvojzápas s Kodaní by byl rovněž přímým soubojem Česka a Dánska v boji o první patnáctku v žebříčku národních koeficientů UEFA, která znamená pět mužstev v pohárech.

Program Ligy mistrů

Evropská liga

Možní soupeři Slavie: Dnipro-1, nebo Panathinaikos.

Slávisté už od losu 2. předkola pohárové kvalifikace na konci června věděli, že narazí na Dnipro nebo Panathinaikos Atény. Pražané byli v takzvané hlavní části nasazeni spolu s jiným řeckým klubem Olympiakosem Pireus, který podle regulí UEFA nemohl nastoupit proti týmu ze stejné země. Proto Pražanům připadla dvojice Dnipro - Panathinaikos.

S mužstvem z Atén mají slávisté nedávnou zkušenost. Vloni v létě hráli s Panathinaikosem v 3. předkole Evropské konferenční ligy a po domácím vítězství 2:0 a venkovní remíze 1:1 postoupili do závěrečného play off. Z něj po dvojzápase s Čenstochovou prošli do skupiny.

Na tým Dnipro-1, který vznikl před osmi lety, české kluby dosud v pohárech nenarazily. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu hraje mužstvo vedené někdejším reprezentantem Oleksanderem Kučerem domácí zápasy na evropské scéně v azylu v Košicích. V uplynulé sezoně ukrajinské ligy skončil tým na druhém místě.

Slavia potřebuje v této sezoně k jistotě účasti ve skupině pohárů vyřadit aspoň jednoho soupeře. Pokud český vicemistr ve 3. předkole proti Dnipru nebo Panathinaikosu uspěje, zahraje si nejméně hlavní fázi Evropské konferenční ligy. Na cestě do skupiny silnější Evropské ligy musejí Pražané přejít přes dva soupeře.

"Já bych si přál, aby minimem byla skupina Evropské konferenční ligy. Jako v ráji bych si připadal, kdyby mi hráči a trenér doručili skupinu Evropské ligy. To je soutěž, kam podle mého přesvědčení Slavia patří," prohlásil minulý týden na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Konferenční liga

Možní soupeři Plzně: Gzira United FC, nebo Dudelange.

Možní soupeři Bohemians: Kalmar FF, nebo FC Pjunik.

Pokud fotbalisté Plzně ve 2. předkole Evropské konferenční ligy vyřadí kosovskou Dritu, utkají se ve 3. předkole s vítězem souboje mezi maltskou Gzirou a lucemburským Dudelange. Bohemians 1905 v případě postupu přes norského favorita Bodö/Glimt narazí na švédský Kalmar, nebo Pjunik Jerevan.

Úvodní zápasy jsou na programu 10. srpna, odvety pak o týden později. Podle pondělního losu ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu by oba české týmy začaly doma. V případě Bohemians ale hrozí termínová kolize s jiným pražským celkem Slavií, která ve stejný den doma rozehraje 3. předkolo Evropské ligy s Dniprem, nebo Panathinaikosem Atény.

Plzeň i Bohemias musejí nejprve zvládnout 2. předkolo, do nějž vstoupí ve čtvrtek. Viktoria proti Dritě začne doma, Klokani při návratu do pohárů po 36 letech odstartují na stadionu Bodö/Glimt. Oba čeští zástupci v soutěži potřebují na cestě do skupiny přejít přes tři soupeře. Jakékoli zaváhání by znamenalo, že si na podzim v hlavní fázi pohárů nezahrají.

Program Konfereční ligy