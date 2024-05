Lunina izolovali od týmu. Real vyrazil na finále LM bez gólmana, který vychytal postup

Real Madrid má v týmu Judea Bellinghama (20) nebo Antonia Rüdigera (31), kdyby ale v průběhu bojů Ligy mistrů nestál v bráně Andrej Lunin (25), možná by Bílý balet do finále ani nedošel. Před posledním zápasem sezony ale řeší podstatný problém. Ukrajinský brankář a hrdina sezony onemocněl…

Carlo Ancelotti už má možná jasno několik týdnů. Od chvíle, kdy viděl uzdraveného Thibauta Courtoise zase v ostrém utkání, začal mu dávat šanci. Lunin splnil svou úlohu, řekl si o důvěru do budoucna, ale v nejdůležitějším zápase sezony by měl chytat ten, koho italský stratég považuje za nejlepšího. A tím je podle něj Belgičan.

Přitom by si možná zasloužil start ve finále právě Andrej Lunin. Toho však vyřadila z posledních dnů sezony, tréninků i mediálního dne před finále Ligy mistrů horečka.

Pro Lunina začala sezona velmi nejistě. Vstupoval do ní jako týmová trojka, počítalo se hlavně s Courtoisem. Jenže události nabraly rychlý spád poté, co belgická superstar v průběhu srpna utrpěla těžké zranění. Přetrhané vazy elitního brankáře vyřešil Real povoláním Kepy Arrizabalagy na hostování z Chelsea. Jenže i ten musel v listopadu do péče lékařů a Ancelotti poslal do boje ukrajinskou trojku. A protože Lunin v bráně vypadal zatraceně dobře, nemusel už nic měnit.

Stabilní výkony muže, který si vyčekal šanci, postupně posunuly Real na první příčku tabulky La Ligy a tleskalo se i parádním výkonům ukrajinské vycházející hvězdy v Lize mistrů.

Možná si vzpomenete, jak čaroval už v osmifinále proti Lipsku. Ve dvojzápase německý tým španělské šampiony jasně přestřílel a Lunin lapil 12 ze 13 střel, které šly na jeho bránu. Ve čtvrtfinále s Manchesterem City sice inkasoval čtyřikrát, nakonec ale ve vyrovnaném duelu vychytal postup v penaltovém rozstřelu. V bráně pak byl samozřejmě i v semifinále s Bayernem a zejména v odvetě, kdy Real porazil bavorský velkoklub 2:1, byl jednou z ústředních postav.

Cesta do Madridu přitom nebyla úplně jednoduchá. Real si talentovaného gólmana vyhlédl díky skautingu v Luhansku. Vedení imponovalo hlavně to, že v pouhých 18 letech provedl Zorju celou sezonou a slušně odchytal i šest zápasů Evropské ligy. Pak už se stěhoval do Španělska, kde putoval po hostováních, ale až v Oviedu dostal prostor chytat. V době covidu, když nebylo možné trénovat kolektivně, musel jako další improvizovat.

"Představte si skoro dvoumetrového chlapa, který vynese všechen nábytek z obýváku a položí si místo koberce umělou trávu a tam trénuje. Pro jeho sousedy to asi nebyla zábava, ale u nás ho měli všichni rádi," vyprávěl pro ESPN Sergio Segura, trenér brankářů týmu Real Oviedo. Později už se dlouhán mohl přesunout zase do tréninkového centra, doma ale jako vzpomínka na těžší období zůstal třeba rotoped nebo činky. Díky Luninovi uhájilo dvousettisícové město v sezoně 2019/20 příslušnost ve druhé nejvyšší španělské soutěži.

Pak přišlo stěhování do Madridu, pořádnou šanci ale dostal Lunin až v aktuální sezoně. O tom, že byla parádní, svědčí třeba i to, jak stoupala jeho cenovka. V srpnu se gólmanova tržní cena pohybovala okolo pěti milionů euro, dnes je ceněný na více než trojnásobek (16 milionů eur). Odcházet ale nechce, vždyť je na té nejlepší adrese, Real Madrid byl jeho sen.

Jiný sen se mu ale rozplynul. I když Realu vychytal postup do finále Ligy mistrů, je téměř jisté, že se ve Wembley v utkání s Borussií Dortmund neobjeví. Do Londýna totiž zatím vůbec neodcestoval. Zatímco většina týmu ve čtvrtek nasedla do letadla a vypravila se do Anglie, on musel zůstat v Madridu.

Tři dny netrénoval kvůli chřipce. A jak uvádí zdroje blízké klubu, i když se z nemoci už vyléčil, kvůli riziku nákazy u zbytku týmu se trenérský štáb rozhodl přijmout preventivní opatření a izoloval gólmana od spoluhráčů.

Náhradní plán byl takový, že Lunin odcestuje do britské metropole v pátek nebo v sobotu, jakmile pomine jakékoliv riziko. Trenér Carlo Ancelotti ale asi už těžko bude čekat a pro finálový duel velmi pravděpodobně nasadí vyléčeného Courtoise. Pro toho to bude odměna za dlouhé měsíce rehabilitace a také trochu záplata na absenci na Euru.

Lunin s tím, že nebude chytat, počítá. "Je mi velmi smutno, že se nemohu připravit na nejdůležitější zápas sezóny a ten nejdůležitější v mém životě společně s týmem. Moc děkuji za všechny vaše zprávy, podporu a povzbuzení," napsal na instagram. Může se ale spolehnout, že spoluhráči z Realu budou hrát i pro něj.

I když pořád ještě existuje varianta, že by utkání mohl stihnout a mohl být zapsán do zápisu. Ancelotti by ho třeba mohl poslat jen na případný rozstřel. Právě penalty jsou Luninovou předností. O dvou chycených proti Manchesteru City už řeč byla. Celkově je ale jeho bilance 10 chycených ze 27. To už je solidní statistika.

Lunin bude chtít být připravený. Však také na instagramu dodává: "Jdeme si pro 15 titul…"