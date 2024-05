Real vedou za dalším úspěchem táta se synem. Cílí Davide Ancelotti na povýšení?

DPPI via AFP

Už delší dobu se zbavuje přezdívky "tátův kluk". Davide Ancelotti (34), potomek Carla Ancelottiho (64), zatím s díky odmítá nabídky, které by mu umožnily odstartoval kariéru hlavního trenéra. Přijít o něj nechce ani vedení Realu Madrid, které si dobře uvědomuje, jak moc důležitý pro chod prvního mužstva mladý Ital je.

Když Pep Guardiola oznámil svůj konec v Barceloně, jmenoval Sandro Rosell jeho nástupcem Tita Vilanovu. Tehdejší prezident Blaugranas odvážným krokem překvapil i samotného Guardiolu. Na slavné trenérské křeslo se měl totiž usadit jeho asistent.

Tito před angažmá po boku Guardioly patřil mezi nejlepší trenéry vyhlášené barcelonské akademie, a to i díky skvělému vztahu s tehdejším mladíkem z Rosaria Lionelem Messim. Zbytek už je historie. Vilanovovi se splnil sen, byl jmenován hlavním trenérem svého milovaného klubu, načež dokázal ovládnout La Ligu s rekordními 100 body.

Na podobné povýšení momentálně aspiruje ve druhém španělském velkoklubu Davide Ancelotti, syn slavného Carla, jenž je v současnosti považován za nejslavnějšího asistenta trenéra na světě.

"Mám tu smlouvu až do roku 2026 a mým cílem je tu být jednou hlavním koučem," odpověděl Davide na otázku, zda by zvážil nabídky od ostatních evropských klubů, které by ho chtěly na své lavičce.

Posledním zájemcem o mladého Itala je Remeš, která se po prvním odmítnutí nevzdala a ve snažení hodlá pokračovat, dokud se nedočká kýženého výsledku. "Jakmile začne trénovat sám, myslím si, že mu to bude vyhovovat," pronesl na adresu svého potomka "Don Carlo".

Carlo není jediný, kdo si uvědomuje, jak moc důležitý je pro Real jeho syn. Ve skutečnosti to byl právě Davide, kdo v posledních minutách prodloužení proti Manchesteru City sepsal seznam možných penaltových střelců. "Když zbývalo pět minut do konce, začal jsem přemýšlet o možných penaltových exekutorech, a když zápas končil, napsal jsem si je na kus papíru a mluvil o nich s otcem," prozradil čtyřiatřicetiletý Ital.

A když bylo tažení Realu Madrid Ligou mistrů opět velmi blízko konci, byl to zase Davide, který přišel s nápadem poslat do hry Joselua. Španělský útočník se v odvetném zápase proti Bayernu Mnichov blýskl dvěma góly v 88. a 91. minutě, které zabránily vyřazení Los Blancos. "Nakonec jsme se rozhodli společně," přiznal po zápase s úsměvem zkušený Carlo.

Davide už je připravený na novou vývzu, ale Florentino Pérez ho nechce nechat odejít před vypršením smlouvy. Prezident Realu Madrid je bezpochyby přesvědčen o jeho důležitosti. Vědomi si toho jsou i hráči. "Jak důležitý je trenér? No, jak on, tak jeho kolegové mají obrovský podíl na našich úspěších," uvedl Dani Carvajal.

To, že jeho kvality jsou nezpochybnitelné, potvrdil i Javi Martínez, který pod nimi působil v sezoně 2016/17 v Bayernu Mnichov. "Davide je velmi dobrý a dodává Carlovi to, co o moderním fotbale neví," řekl bývalý španělský fotbalista.

V sobotu si Davide proti Dortmundu odbude premiéru ve finále Ligy mistrů. A třeba po ní už přestane být brán jen za "tátova kluka".