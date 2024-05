Raději vyhrát Ligu mistrů než Zlatý míč. Je to nejvíc, co mohu dokázat, vzkazuje Vinícius

Vinícius Júnior (23) je po velmi povedené sezoně jedním z adeptů na zisk Zlatého míče. Brazilský křídelník však podle svých slov upřednostňuje týmový úspěch v podobě svého vítězství ve finále Ligy mistrů, které by pro něj bylo druhé v kariéře. "Vyhrát Ligu mistrů je to největší, co se mi může podařit," prohlásila hvězda Realu Madrid.

Vinícius byl hlavní hvězdou finálového duelu před dvěma lety, když proti Liverpoolu v 59. minutě rozhodl gólem o těsné výhře španělského giganta 1:0, které Los Blancos přihrálo 14. trofej pro vítěze milionářské soutěže. Tehdy stačilo Brazilcovi lehké zakončení...

Ofenzivní univerzál na sebe vzal pří příchodu do Madridu v roce 2018 velkou zodpovědnost, z Realu totiž zrovna odešel hvězdný Cristiano Ronaldo... A tehdy ještě velmi mladý Vinícius nezačal zrovna nejlépe. První měsíce pro něj zkrátka byly velmi těžké.

Preview finále Ligy mistrů Livesport, Stats Perform

Ohromným přínosem začal být až po příchodu Carla Ancelottiho. Zatímco během prvních tří ročníků měl Vinícius na svém kontě dohromady 14 gólů, po návratu (2021) italského manažera jich za pouhou sezonu stihl nasázet 22. Poslední gól přitom Brazilec vstřelil ve zmiňovaném finále Ligy mistrů v Paříži, což mu bylo tou nejlepší možnou odměnou za skvělé výkony.

V aktuální sezoně má Vinícius napříč soutěžemi na kontě už 23 gólů, přičemž už tak působivou bilanci si může ještě vylepšit v boji o "ušatý pohár" proti Borussii Dortmund. Brazilec tak potvrzuje, že nevyletěl mezi světovou extratřídu náhodou.

Nejlepší střelci aktuálního ročníku Ligy mistrů. Opta by Stats Perform / AFP

Vinícius v letošním ročníku těžil z velké části i z toho, že Ancelotti změnil herní systém. Po příchodu Judea Bellinghama nasazoval Ital brazilského křídelníka do středu útoku, kde si musel zvykat.

"Nyní jsem schopen hrát na více pozicích, moje hra se zvedla, jsem lepší, než když jsem přišel," řekl Vinícius novinářům před finále. "Stále se rozvíjím a chci to tak až do posledního dne své kariéry, stejně jako to dělá Toni Kroos," dodal.

Německý středopolař byl jedním z důležitých faktorů, které pomohly brazilskému útočníkovi předvádět dobré výkony a zůstat koncentrovaný. Klíčem k jeho rostoucím schopnostem je však Ancelottiho vedení. "Dodal mi sebevědomí, které potřebuji. Nejdřív jsem nebyl přesvědčený o tom, zda je to dobře. Teď jsem ale moc rád, že hraju v útoku. Vždycky mi říkal, že budu dávat góly, a já tomu nevěřil. A dopadlo to dobře," uznal Brazilec.

Čas na zlepšení

V úvodních 11 zápasech dokázal vstřelit Vinícius tři góly, byl to však Bellingham, kdo se díky jeho skvělým výkonům dostal do popředí zájmu. Brazilský forvard ale nijak netrucoval. V listopadu se ovšem objevila komplikace, trhlina ve svalu, kterou si Vinícius přivodil na reprezentačním srazu v duelu s Kolumbií. Zranění ho vyřadilo ze hry až do ledna a on tehdy čas mimo hřiště zužitkoval prací na jiných věcech.

"Měl jsem čas pracovat na tom, na čem normálně nepracuji, přemýšlet o své hře a o všem, co bych mohl udělat pro její rozvoj... Prostě přijít do nejdůležitější fáze sezony na nejlepší možné úrovni," vysvětlil.

Vinícius dal v posledních 23 zápasech 17 branek, včetně dvou důležitých gólů v prvním semifinále LM proti Bayernu Mnichov. Fanoušci soupeře se mu už nemohli smát za jeho špatné výkony, místo toho se obrátili k nenávisti a rasismu. V posledních dvou sezonách je na adresu Brazilce spoustu ošklivých urážek. "Rasismus je něco, co nemohu ovlivnit, ale vždy se snažím zachovat klid," řekl Vinícius.

V posledních týdnech naštěstí nadávky utichly a brazilský kanonýr se tak mohl soustředit na fotbal. Na otázku, zda by bral ve finále proti Dortmundu stejný scénář, jako z finále před dvěma roky proti Liverpoolu, ve kterém vstřelil vítězný gól, odpověděl "určitě". "Je jedno kdo ten gól dá, nemusím to být já," pokračoval s tím, že mu jde o Ligu mistrů víc než o jakékoli individuální ocenění. "Nikdy jsem o zisku Zlatého míče nepřemýšlel, vyhrát Ligu mistrů je to nejlepší, co mohu dokázat," jasně osvětlil Vinicius.