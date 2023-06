Man. City – Inter. Jejich poslední tři finále LM: První italský treble i Guardiolův slib

Je to s podivem, nicméně až na dvě přípravná utkání na sebe dosud fotbalisté Manchesteru City a Interu Milán nikdy nenarazili. Nicméně s finále Ligy mistrů už zkušenost mají, anglický velkoklub nejčerstvější, ovšem negativní. To černomodří jej už třikrát vyhráli. Jaká byla poslední tři finále soutěže s účastí nynějších soupeřů?

31. května 1972, Ajax – Inter Milán 2:0

Střídání: 0:2.

Když se mluví o slavném totálním fotbalu, tenhle zápas je považován za jeho vrcholnou ukázku. Italové přijeli proti Cruyffovi a spol. do Rotterdamu předvést své obávané obranné catenaccio, jenže nepochodili. Obhájce trofeje, na jehož lavičce nahradil před sezonou Rinuse Michelse rumunský lodivod Stefan Kovács, prodloužil nadvládu nizozemského fotbalu nad Evropou na tři roky.

Finále si podmanil Cruyff, jenž obstaral ve druhém poločase obě trefy utkání, obě netypicky po centrech. Ajax, jenž v zápase nestřídal, od odvety čtvrtfinále s Arsenalem neinkasoval. Jeho gólman Heinz Stuy rok poté udržel čisté konto v rekordním třetím finále tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí po sobě.

Úspěšné přihrávky: 176:536.

Inter vedený José Mourinhem překvapil mnohé. V semifinále vyřadil favorizovanou Guardiolovu Barcelonu, které přitom pár měsíců předtím nevstřelil v základní skupině ani gól. Při repete na San Siru se mu to povedlo třikrát a stejně jako ve finále sehrál klíčovou roli Argentinec Diego Milito, jenž tenkrát měl životní sezonu. Historicky první duel o nejcennější evropskou klubovou trofej, který se hrál v sobotu, rozhodl dvěma zásahy.

Trenér Louis van Gaal se na lavičce Bayernu snažil o barcelonský styl, a to byla voda na Mourinhův mlýn. Portugalec jej umí zneutralizovat svou pověstnou defenzivou a povedlo se mu to i na Santiago Bernabéu. I když měl mnichovský tým míč v držení 68 % času, šancí si příliš nevypracoval. A Inter tak jako první italský celek v historii slavil treble.

Střely na branku ve 2. poločase: 0:0

Dosud nejblíž, co se Citizens dostali k prestižnímu poháru. Jeden z nejbohatších klubů světa konečně po pěti letech pod Guardiolou došel do vytouženého finále, jenže poslední krok nezvládl. Přitom když se v semifinále vypořádal s (podobně prokletým) Paris St. Germain, vypadalo to, že už jej nemůže nic zastavit. Zvlášť, když v duelu dvou anglických soupeřů měl mít jako čerstvý mistr země navrch.

Neměl… Za celý zápas vyslal mezi tři tyče jedinou střelu, vyrovnanou bitvu v Portu rozhodl ve 42. minutě Němec Kai Havertz, jehož uvolnil parádním pasem za obranu Mount. Chelsea porazila Citizens potřetí během dvou měsíců a zopakovala svůj triumf v soutěži z roku 2012. Poražený Guardiola tehdy slíbil, že se vrátí silnější s nejlepším týmem světa…

