Hrdina Friis? Rozvíječ talentů, velký taktik i příjemný člověk. Spartu mu přihrál vyhazov

Lars Friis prožívá úspěšný vstup do angažmá v roli hlavního kouče Sparty.

Díky úternímu vítězství nad švédským Malmö se Sparta konečně vrátila do nejlepší evropské klubové fotbalové soutěže. Mužem, který dotáhl úspěšný postup po letech neúspěchů v kvalifikaci o Ligu mistrů, je dánský kouč Lars Friis (48). Odborník, který platí za obratného taktika s bohatými zkušenostmi s výchovou talentů.

Sparta v úterý dovršila jasný postup přes švédské Malmö, které i v domácí odvetě porazila 2:0, a po 19letech je zase mezi elitou. Pro Friise největší úspěch trenérské kariéry. Rodák z Jutska převzal kormidlo na Letné teprve v červnu poté, co Feyenoord zlákal jeho krajana, souputníka a předchůdce Briana Priskeho.

Nutno říct, že ve Friisově případě vsadila Sparta na muže, který nemá odtrénováno ani ne 70 zápasů u prvního týmu v roli hlavního kouče. To je ovšem jen jeden pohled. Navzdory tomu totiž má Dán za sebou spoustu zkušeností. Na vyšší úrovni totiž působí už čtvrtstoletí.

Od roku 1999 pracoval osm let jako trenér mládeže v Midtjyllandu. Ještě předtím přešel do Ikast fS, jednoho ze dvou mateřských týmů dánského velkoklubu a od samého počátku se podílel na projektu elitních týmů v Herningu a Ikastu.

Brzy ukázal, že má mimořádný talent pro rozvoj mladých hráčů a v roce 2007 ho zaměstnala Dánská fotbalová asociace jako trenéra talentů a asistenta kouče různých mládežnických reprezentací až do úrovně do 21 let. O dva roky později přišla další nabídka z Midtjyllandu. Stal se trenérem v akademii, kterou v roce 1999 sám pomáhal založit.

Zanedlouho si však plavovlasého chlapíka vyhlédl Glen Riddersholm, který se v roce 2013 stal asistentem kouče prvního týmu v Midtjyllandu. Talentovaný Friis pak následoval Riddersholma do Aarhusu, poté už na něj čekalo první zahraniční dobrodružství. V anglickém Brentfordu však vydržel jen krátce a vrátil se zpátky do Aarhusu.

Nejmilejší taktik na světě

Ani zde se ale neohřál moc dlouho. V lednu 2021 totiž získal své premiérové velké angažmá – vybral si jej druholigový Viborg. Celkem rychle se ukázalo, že to bylo skvělé rozhodnutí, protože Friis dovedl klub do první ligy a v následující sezoně s ním byl úspěšný i mezi dánskou elitou.

Právě ve Viborgu se prosadil jako začínající trenérský talent. Podle bývalého hráče dánské Superligy Dannyho Olsena, který pod ním působil v Midtjyllandu i Aarhusu, je Friis trenér se skutečným smyslem pro detail. "Pracuje s obrovskou pečlivostí, což znamená, že je vždy nad věcí. Lars je také typ trenéra, který má skvělé taktické schopnosti. To se odráží v tom, že k fotbalu přistupuje velmi pragmaticky," řekl Olsen později pro list Nordjyske.

Působení ve Viborgu však bylo pro Friise poměrně krátké. Stihl pouze 34 zápasů, než se na jaře 2022 stěhoval do Aalborgu. Přesto dokázal zanechat výraznou stopu, chválen byl zejména za svou taktickou flexibilitu a přátelský přístup k novinářům. Ti o něm dokonce mluvili jako o "nejmilejším člověku na světě" a chválili ho také za zlepšení řady aspektů hry, se kterými měl jeho předchůdce – současný trenér FC Kodaň Jacob Neestrup – značné problémy.

Friisovo působení v Aalborgu však bylo ještě kratší než to předešlé. V září 2022 byl po pouhých 22 zápasech propuštěn. Klub byl po devíti kolech v Superlize předposlední s devíti body, zároveň byl však pouhé čtyři body od pátého místa. Odvolání však přineslo zřejmě životní šanci – tři měsíce poté se Friisovi ozvala Sparta. Její nový hlavní kouč Brian Priske ho znal z Midtjyllandu, kde byli kolegové v realizačním týmu.

A když Priske sháněl nového asistenta, vzpomněl si právě na Friise. "V Midtjyllandu jsme spolu pracovali čtyři a půl roku. Ve své kariéře získal cenné zkušenosti jako asistent trenéra v Dánsku nebo v Brentfordu a také jako hlavní trenér v dánské lize," zdůvodňoval Priske svou volbu při kolegově nástupu do Prahy.

Nyní se Friis opět stal z asistenta šéfem lavičky a po úvodních 12 zápasech v české metropoli prožívá snový začátek. Sparta má na kontě 10 výher a dvě remízy, skóre 28:11. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Friis neměl zvládnout pokračovat v Priskeho práci.

Po postupu do hlavní fáze Ligy mistrů se navíc staří známí mohou střetnout jako soupeři. "Bylo by zábavné potkat se s Feyenoordem," glosoval Friis jednoho z možných soupeřů v základní části krátce po utkání s Malmö. "Ale je tu další řada velkých týmů, kterými jsem se v minulosti dokonce inspiroval a sledoval je, takže jsem zvědavý, koho dostaneme."

Bez ohledu na to, jak to v největší klubové soutěži světa dopadne, Friis už sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému dokázal, že má svou cenu. A bývalý hvězdný hráč si trenéra velmi pochvaluje. "Nebylo to jednoduché, když jsme den po titulu museli řešit zájem Feyenoordu o Briana Priskeho. Nevěděli jsme, jestli si máme Briana, který už tu nechtěl být, nechat. Lars teď ukazuje, že je dobrý trenér, odvádí fantastickou práci," pronesl Rosický po postupu přes Malmö.

Poděkovat by měl částečně i netrpělivému vedení Aalborgu...