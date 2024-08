Obranu Sparty prověří v Lize mistrů Haaland či Schick. A emoce kouč, který ji dovedl na vrchol

Fotbalisté pražské Sparty poznají kouzlo nového formátu Ligy mistrů plnými doušky. Až následující týdny rozhodnou o tom, jestli budou plné radosti či trpkosti. Každopádně většina z osmi soupeřů, s nimiž se utkají, má v Evropě řinčivý zvuk. Fanoušci budou možná zklamaní, s těmi nejlákavějšími týmy se totiž český mistr utká venku. Na Letné vyzvou sparťané Inter Milán, Atlético Madrid, Salcburk a Brest.

Venku to bude jiná káva. Cesta do kolébky fotbalu Anglie, k duelu s loňským vítězem soutěže v čele s nezastavitelnou gólovou mašinou Erlingem Haalandem či vizionářským stratégem Pepem Guardiolou. Dvě návštěvy Německa, vedle Stuttgartu i Leverkusen s bývalými sparťany Patrikem Schickem, tahounem národního týmu, či gólmanem Matějem Kovářem, jenž loni výrazně pomohl vrátit pohár pro mistra české ligy po devíti letech na Letnou. Z Leverkusenu jde strach, vždyť v minulé sezoně odehrál 51 zápasů v řadě bez prohry!

A pak také hurá do Rotterdamu, kde nyní Feyenoordu šéfuje Brian Priske, strůjce nynější úspěšné sparťanské éry. Svého nástupce na lavičce Sparty Larse Friise si na Letnou předloni vytáhl sám. Setkání s krajanem, který na lavičce nizozemského velkoklubu vystřídal Arneho Slota, jenž odešel do Liverpoolu, ještě Friis příliš neřešil. "Zatím jsme si s Brianem nepsali," prozradil pár minut po losu v rozhovoru pro televizní stanici Nova Sport.

Jak byl spokojený s výsledkem slavnostního monackého aktu? "Myslím si, že UEFA vymyslela hezký formát. Hodnotit los příliš nechci, je jedno na koho narazíme, protože v osudí byly jen ty nejlepší týmy Evropy," řekl Dán smířlivě. Ne všichni byli tak v klidu. "Po losu jsem se trošku pousmál, protože nás čekají velmi těžké zápasy. Všichni soupeři mají obrovskou kvalitu. Osobně jsem si nepřál Manchester City, bohužel nám ho vylosovali hned jako první tým. Navíc budeme hrát venku. Tam to bude opravdu hodně složité,” řekl obránce Sparty Jaroslav Zelený. Friis dokonce uvedl, že považuje City za nejlepší tým světa.

Koho si na Spartě přáli? "Nejvíc kluků chtělo Real Madrid," prozradil Zelený. "Já osobně žádného favorita neměl, ale duel s Feyenoordem bude zajímavý," zmínil setkání s bývalým koučem. Body se Spartě budou každopádně v konkurenci anglického, italského a německého mistra budou sbírat tuze složitě. Důležité budou v boji o postup mezi nejlepších 24 týmů domácí zápasy s Brestem a Salcburkem. "Brest nemám nakoukaný, takže ho beru jako nejhratelnějšího soupeře, který nás čeká. Další týmy jsou extrémně kvalitní. Uvidíme, na co to bude stačit,” řekl Zelený.

Letenští se mezi elitou představí poprvé od roku 2005. V letošní kvalifikaci "milionářské" soutěže zvládli tři předkola: nejprve vyřadili irský Shamrock Rovers, poté rumunský FCSB a na závěr Malmö. Za postup Pražané dostanou 18,62 milionu eur (přes 466 milionů korun).

Česko bude mít zástupce v Lize mistrů po dvou letech, tehdy se do soutěže rovněž přes tři předkola probojovala Plzeň. Spartu mohl ve středu doplnit její městský rival Slavia, která však doma porazila Lille pouze 2:1, což jí vzhledem k úvodní prohře 0:2 ve Francii na postup nestačilo.

Liga mistrů se od této sezony bude hrát ligovým systémem se společnou tabulkou a nově také s 36 týmy místo dosavadních 32. Žádní soupeři se v ligové fázi neutkají dvakrát, postoupí 24 celků, z toho osm přímo do osmifinále. Na rozdíl od minulých sezon se už také nebude "propadat" do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. Finále se uskuteční 31. května příštího roku v Mnichově. "Těším se na to, až to celé začne. V sobotu budeme znát program, uvidíme, kdy kam pojedeme," nemohl se dočkat Friis.

Nesmírně zajímavý fotbalový podzim brzy odstartuje...