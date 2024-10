Liga mistrů nabídne šlágr mezi Barcelonou a Bayernem, do hry jde i Leverkusen a Liverpool

Fotbalová Liga mistrů ve středu devíti zápasy zkompletuje třetí kolo ligové fáze. Ve šlágru večera Barcelona přivítá v souboji gigantů Bayern Mnichov. Leverkusen v kádru s českými reprezentanty útočníkem Patrikem Schickem a brankářem Matějem Kovářem nastoupí v duelu dosud stoprocentních týmů v Brestu, o třetí vítězství budou usilovat i Benfica Lisabon a Liverpool s náhradním gólmanem Vítězslavem Jarošem. Sparta pak zkusí překvapit na stadionu největšího favorita soutěže Manchesteru City.

V Barceloně na sebe narazí dva lídři svých domácích soutěžích, kteří v prvních dvou kolech Lize mistrů už jednou ztratili body. Katalánský celek na úvod prohrál v Monaku, Bayern minule nečekaně utrpěl porážku na stadionu Aston Villy.

Ve vzájemné bilanci má výrazně navrch bavorský gigant. Z 15 pohárových duelů s Barcelonou jedenáctkrát zvítězil a jen dvakrát prohrál, v posledních čtyřech duelech pak neinkasoval. Oba soupeři se na šlágr naladili v domácí soutěži triumfem o čtyři branky.

Vzájemné zápasy obou celků. Livesport

Duel bude speciální pro domácího trenéra Hansiho Flicka a kanonýra Roberta Lewandowského, kteří v minulosti dlouhá léta působili v Bayernu. Polskou hvězdu čeká zajímavý útočný souboj s nejlepším střelcem mnichovského týmu Harrym Kanem. Kapitán anglické reprezentace se v úvodním kole Ligy mistrů proti Dinamu Záhřeb blýskl čtyřmi góly a vede tabulku kanonýrů.

"Nebude to souboj mezi Robertem a Harrym. Bude to souboj mezi dvěma týmy, mezi špičkovými mužstvy. Výsledek je otevřený. Naším úkolem je se dobře připravit na zápas a je jedno, zda se jedná o Bayern, Getafe nebo Real Madrid," podotkl Flick, který Bayern v roce 2020 dovedl k ceněnému treble.

"Bude to speciální zápas. Mnoho z nás výborně zná jejich trenéra. Očekáváme, že soupeř se bude snažit hodně držet balon a presovat. Bude to těžký boj, ale zvládneme to," poznamenal Kane.

Leverkusen a Brest patří mezi sedmičku týmů, které v prvních dvou kolech naplno bodovaly. Úřadující německý šampion je jasným favoritem, francouzský celek však minule překvapil vysokým vítězstvím 4:0 v Salcburku.

Náhradní brankář Bayeru Kovář s největší pravděpodobností zůstane na lavičce. V základní sestavě v poslední době nenastupoval ani útočník Schick, jeho šance však zvyšuje fakt, že kvůli drobnému zranění z autonehody asi nebude hrát nigerijský kanonýr Victor Boniface.

Brankářská trojka Liverpoolu Jaroš před reprezentační pauzou kvůli zranění jedničky Alissona dochytal zápas Premier League proti Crystal Palace, o víkendu už ale dostal přednost irský reprezentant Caoimhin Kelleher, který by měl nastoupit i v Lipsku. Zatímco anglický gigant je dosud v soutěži stoprocentní, německý tým dvakrát smolně prohrál.

"Víme, že ještě nemáme žádné body a potřebujeme zabrat. Věříme si, stejně jako v minulých zápasech se budeme snažit tlačit a uspět. Máme před sebou ještě dost zápasů, ve kterých to můžeme dohnat," uvedl trenér Lipska Marco Rose.

Vzájemné zápasy obou celků. Livesport

Další zápasy

Pozici dosud stoprocentního týmu bude hájit také Benfica Lisabon, která přivítá Feyenoord Rotterdam s bývalý trenérem Sparty Brianem Priskem. Nizozemský celek se zvedl a ve čtyřech z posledních pěti soutěžních duelů zvítězil.

Vedle Lipska budou ve středu o první body do tabulky usilovat další dvě mužstva. Salcburk chce doma proti Dinamu Záhřeb částečně napravit debakl od Brestu a Young Boys Bern zkusí zaskočit italského mistra Inter Milán. Ve zbylých zápasech Bergamo přivítá Celtic Glasgow a Atlético Madrid nastoupí proti Lille.

Liga mistrů se v této sezoně hraje v novém formátu. Tradičních osm čtyřčlenných skupin nahradila ligová fáze, v níž všech 36 týmů tvoří jednu tabulku. Všechna mužstva odehrají osm zápasů s různými soupeři. Prvních osm celků postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací fáze.

Středeční program:

Od 18:45: Atalanta – Celtic, Brest – Leverkusen (Kovář, Schick).

Od 21:00: Manchester City – Sparta Praha, Atlético Madrid – Lille, Barcelona – Bayern, Benfica – Feyenoord, Lipsko – Liverpool (Jaroš), Salcburk – Dinamo Záhřeb, Young Boys Bern – Inter Milán.