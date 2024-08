Moc nás to mrzí. Rozhodčí odvetu jednoznačně ovlivnil, tvrdí kapitán Slavie Bořil

Vymačkal se ze všech sil, ale po závěrečném hvizdu kapitán Slavie Jan Bořil (33) těžce kousal zklamání. Pražané sice v odvetě play off Ligy mistrů vyhráli nad francouzským Lille 2:1, ale to posílá do hlavní fáze milionářské soutěže soupeře. Ten totiž doma vyhrál 2:0.

"Hodně to mrzí, jsme zklamaní. Ukázali jsme, že na to máme, ukázali jsme odvahu, sílu i srdce," pravil s hrdostí Bořil. Mrzely ho zahozené šance i výkon arbitra. "Rozhodčí to nezvládl, jednoznačně to ovlivnil," tvrdil.

Slavia odvedla před nabitým Edenem heroický výkon a několikrát ji dělily centimetry od branky, která by znamenala třeba prodloužení. V jasných šancích selhalo hned několik hráčů včetně kanonýra Tomáše Chorého. "Vyložené šance nás trápí. Kdybychom je proměnili, tak jsme postoupili," věřil zkušený slávista.

Vstup do duelu přitom družině trenéra Jindřicha Trpišovského vyšel a brzy vedla. To byl ideální scénář pro rozjezd duelu. "Celý týden jsme na tom pracovali. Věděli jsme, že nás poženou fantastičtí fanoušci. Dali jsme brzy gól, což nás nakoplo," konstatoval Bořil. Za jeho zády burácel narvaný Eden. I když Slavia neprošla do hlavní fáze Ligy mistrů, fanoušci děkovali týmu za skvělé představení.

Komplikace přišla, když se Lille povedlo srovnat na 1:1. "Udělali jsme jednu chybu a hned nás potrestali," tvrdil zklamaně Bořil. "Ale nevzdali jsme se a dali zase gól. A mohli jsme přidat klidně dva další," pokračoval v hodnocení.

Statistiky utkání. Livesport

Známý bojovník těžko kousal, že hráči Lille natahovali čas, jak se dalo. "Soupeř zdržoval, rozhodčí to nezvládl. Nechal to být. Pak ukázal nějaký nastavený čas a ukončil to dřív. Každopádně to byl krásný zápas, ale rozhodčí to ovlivnili," dodal s tím, že je pyšný na celý Eden: "Udělali jsme maximum. Zasloužili jsme si to. Jsem hrdý na celý tým."