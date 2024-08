Fotbalisty pražské Slavie v domácí odvetě čtvrtého předkola Ligy mistrů proti Lille čeká složitý úkol. Pokud chtějí postoupit do hlavní fáze milionářské soutěže, musí smazat dvoubrankové manko z Francie. Trenér Jindřich Trpišovský (48) věří, že jeho svěřenci mohou uspět a před odvetou slibuje vzrušující partii. "Musíme hrát víc srdcem a míň rozumem," prohlásil na předzápasové tiskové konferenci.

V odvetě musíte smazat dvoubrankové manko, jak na to?

"V prvním zápase jsme samozřejmě cítili, jakou kvalitu Lille má. Na druhou stranu v zápase bylo spoustu momentů, kdy jsme je dokázali potrápit. Víme, jak jsme doma silní a upínáme se k tomu, že domácí zápas bude lepší než ten venkovní. Bude to hodně o nás, víme, že třeba proti AS Řím jsme tady dokázali vyhrát 2:0 a Mick van Buren navíc v nastavení neproměnil samostatný únik. V prvním zápase nám Lille vnutilo svůj styl hry, zítra budeme chtít aby to bylo opačně. Když předvedeme nejlepší výkon, může to dopadnout jakkoliv."

Co by na Lille mohlo platit?

"Je potřeba jim vnutit vlastní styl hry, není to ale vůbec jednoduché, protože jejich kvalita je obrovská. Lille nám u nich vnutilo přesně to, co potřebovalo a těžiště hry se tím hodně posunulo k naší brance. My se musíme pokusit ho dostat spíš na jejich půlku. Jestli u nich někde vidím nedostatky, tak v práci bez míče a v obranné činnosti ve vlastním vápně, kde jsou zranitelní. Musíme si vytvořit tyhle situace, to bude alfa a omega celého zápasu. Musíme do zápasu jít trochu po hlavě, míň přemýšlet nad postavením, nad taktikou a hrát trochu víc srdcem a míň rozumem."

Dočkají se fanoušci v Edenu totálního fotbalu?

"Je to o tom od začátku nastartovat motory a dostat soupeře do situací, které mu jsou nepříjemné. Musíme je zatlačit do boxu a musíme si tam zkusit vytvořit tlak. Čeká nás jeden z nejlepších soupeřů za posledních pět let, jsem ale přesvědčený o tom, že kluci budou hrát na plné pecky a poradí si s tím."

Co čekáte od Lille?

Myslím si, že budou vycházet z prvního zápasu, v němž si dokázali otevírat prostory pro své nejrychlejší hráče a tím nás přehrávat. Hodně jim pomáhal brankář, který jim dokáže dát přesné míče klidně na sedmdesát metrů a prakticky se nedá napadat. Myslím si, že opět budou chtít držet balon, nebudou se bát hrát středem. Bude na nás, co jim dovolíme. Musíme být blíž hráčům, nesmíme ztrácet míče při přechodové fázi. Víme, že už v prvním zápase se nám tam soupeř jinak než po ztrátách moc nedostával, takže si myslím, že na to budou znovu čekat."

V minulých letech Slavia několikrát potřebovala otáčet nepříznivý vývoj předkol, nebo jarních pohárových dvojzápasů. Povedlo se to ale pouze jednou. Ponaučili jste se ze zápasů s Ferencvárosem nebo AC Milán?

"Víme, že rozhodující jsou góly. Například s Ferencvárosem jsme měli drtivý tlak, ale dali jsme jen jeden gól a manko jsme nesmazali. Ty zápasy vždycky mají nějaký vývoj a důležitá proto je efektivita. Například minule proti Belgičanům jsme dali jeden gól z dvou šancí a vyhráli jsme 1:0, pak jsou ale zápasy kdy je těch šancí výrazně víc a góly nepadají. Jako třeba prvních 20 minut s AC Milán před červenou kartou. Pokud bychom si vytvořili takový tlak i zítra a budeme efektivní, můžeme uspět. S AC i ve skupině s AS Řím jsme ukázali, že po prohrách venku doma dokážeme trápit i velmi silné týmy. Zítra je den D, v němž můžeme ten dvojzápas rozhodnout ve svůj prospěch a na hřišti necháme všechno."

O víkendu jste nehráli, je to spíš výhoda, nebo nevýhoda?

"Radši bychom hráli. Mezi zápasy byla osmidenní pauza, pro nás by ale bylo lepší, kdyby hráči byli v permanenci. Stejně jsme pro ně hledali nějaké vytížení, takže bychom radši měli zápas. Na podzim je navíc program extrémně nabitý, takže se bude složitě hledat nějaký volný termín k dohrávce. Lille si o víkendu odehrálo pohodový zápas, což je podle mě ideální scénář, protože nemusíte hrát úplně na maximum, ale máte vytížení."

Předchozí vzájemné zápasy. Livesport

Čeká vás stý zápas v pohárech, prožíváte ho nějak jinak?

"Zaznamenal jsem to, když jsem zpětně koukal na venkovní zápas, kde to říkali komentátoři a uvědomuju si, že to je obrovské číslo. Ale speciální to pro mě není. Jestli se nepletu, tak osmdesát zápasů z toho je ve Slavii, což je neuvěřitelné. Pamatuju si ten první zápas se Šmonou, který jsme s Libercem vyhráli a ještě ten rok jsme z předkol vyřadili Marseille. Bylo by hezké, kdyby se to zítra s dalším francouzským týmem uzavřelo."

Jak je na tom kádr ze zdravotního hlediska? Pomůže k dobrému výsledku Lukáš Masopust?

"Lukáš má z prvního zápasu svalové zranění, takže ho čeká minimálně čtyřtýdenní pauza a zítra bude mimo. Před chvílí nám navíc vypadl jeden hráč kvůli nemoci, čekáme tak, jestli se dá dohromady. Stejné je to s Ivanem Schranzem, který měl individuální program, ale včera už trénoval s týmem. Připravený naopak bude David Douděra. A u něj v rámci tradice prozradím, že nastoupí na pravé straně hřiště."

Právě napravo by měl přijít Simion Michez z belgického Beerschotu. V jaké fázi jsou jednání?

"Je to jeden z hráčů, kteří se nám líbí. Zaujal nás, když jsme nakoukávali zápasy v přípravě na Union. Podle informací, které jsem dostal včera, nejsme ani u něj ani u ostatních vytipovaných kluků blízko. Kluci se snaží a jednají s klubama i hráčema, víme, že ta termínovka bude nabitá, zatím to ale vypadá, že nikdo v blízké budoucnosti nedopadne."

Slavia v TV: Kde sledovat zápas s Lille?

Utkání Slavia – Lille vysílá stanice Nova Sport 3.