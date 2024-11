Naivní chyby v rozehrávce Dinamo trestalo. Na začátku jsme hráli skvěle, litoval Weiss

Ani na čtvrtý pokus to nevyšlo. Slovan Bratislava prohrál před svými fanoušky v Lize mistrů s Dinamem Záhřeb 1:4. Fanoušci se však dočkali alespoň prvního gólu na Tehelném poli, který vstřelil Dávid Strelec (23). Duel zhodnotil u mikrofonu Nova Sportu hlavní trenér slovenského mistra Vladimír Weiss starší (60).

Belasí nevstoupili do utkání vůbec špatně. Po trefě Dávida Strelce vedli od páté minuty 1:0. Jenže v následujících minutách sami dostali Dinamo na koně a během půl hodiny už hosté vedli. Na klíčové momenty zápasu se podívejte v sestřihu.

"Škoda... Na začátku jsme hráli skvěle, dostali jsme se do vedení, ale pak jsme soupeři prakticky darovali dva góly. Svou kvalitou si to pak vynahradili. První poločas byl z naší strany až na gól velmi dobrý. Ve středu pole se objevily naivní chyby, které Dinamo potrestalo," hodnotil v mixzóně trenér Weiss.

Pro jeho svěřence to byl čtvrtý test v milionářské Lize mistrů. Na domácím trávníku se dočkali první trefy, ale na bod stále čekají. Kromě Girony inkasovali od ostatních tří celků minimálně tři a více gólů. "Vyčítat mohu pouze individuální chyby ve středu pole, kdy jsme soupeři darovali míč. Hrajeme to, co máme hrát. Je to nejkvalitnější soutěž. Fotbal tady je pak o kvalitě a zatím jí měl vždycky víc soupeř. Všichni jsme omylní, tato úroveň je svým způsobem také o limitu," dodal zkušený kouč.

Dávid Strelec byl jediným střelcem gólu Slovanu proti Dinamu Záhřeb. TASR - Michal Svítok

"Jsme smutní, že jsme prohráli velkým rozdílem. Za první dějství jsme si to nezasloužili, za druhé dějství v pořádku. Hosté tam měli břevna, roztrhali nás a bylo to o ničem," pokračoval šéf lavičky Slovanu.

Belasí příště přivítají na domácí půdě italský AC Milán. Duel je na programu 26. listopadu od 18:45.

