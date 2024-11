Slovan touží v Lize mistrů konečně bodovat. Dáme do toho všechno, slibuje trenér Weiss

Slovan Bratislava se v úterním utkání Ligy mistrů proti Dinamu Záhřeb musí obejít bez klíčového záložníka Juraje Kucky (37). Trenér Vladimír Weiss pak na pondělní tiskové konferenci oznámil také absenci Kevina Wimmera, Júliuse Szökeho a Sharaniho Zuberu. Do sestavy se naopak po více než měsíci vrací útočník Róbert Mak, kterého trápilo zranění kotníku.

Slovan chce ve čtvrtém kole ligové fáze získat první body a právě proti Záhřebu mají největší šance. Ani mistr chorvatské ligy však není snadným soustem – na kontě má čtyři body za remízu s Monakem a triumf na půdě Salcburku.

"Chybět budou hráči, kteří mají delší dobu zdravotní problémy. Ve Skalici se zranil Kevin Wimmer a bude chybět 2-3 týdny, stejně jako Ďuro Kucka. Jeho koleno je v pořádku, ale má natažený sval. Mimo hru jsou také Julo Szöke a Sharani. To jsou všechno taková dvoutýdenní až třítýdenní svalová zranění. Můžeme ale říct, že se do sestavy vrací Robo Mak," uvedl trenér Weiss.

Preview zápasu Slovan Bratislava – Dinamo Záhřeb. Livesport

K dispozici je po nemoci také obránce Jurij Medveděv, ale podle Weisse nebude připraven do základní sestavy. Bod by byl pro Slovan vůbec premiérovým a pro Slovensko prvním od prosince 2005, kdy Artmedia Petržalka pod vedením trenéra Weisse remizovala 0:0 s Portem.

"Hrát bude jedenáct hráčů a dají do toho všechno. Uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě tam jsou zdravotní problémy, ale to mají i jiné týmy, stejně jako Dinamo," řekl šéf lavičky Slovanu. Jeho protějšek Nenad Bjelica postrádá opory na obou frontách – brankář Ivan Nevistič nenastoupí kvůli zranění a chybět by měl i nejlepší střelec týmu v minulé sezoně Bruno Petkovič.

Poslední zápasy Dinama. Livesport

Bjelica údajně dorazí do Bratislavy v kompletním čtyřiadvacetičlenném kádru, Nevistič však podle chorvatských médií nebude hrát kvůli problémům se zády. Petkovičovo nasazení je reálnější, ale nepravděpodobné.

Zápas bude zajímavý především pro Marka Toliče, chorvatského legionáře ve službách Slovanu. Osmadvacetiletý záložník je odchovancem Dinama a k Belasí se připojil letos v létě po ročním hostování, kde byl právě ze Záhřebu.

"Je to pro mě životní zápas, ale zároveň už jen to, že hrajeme Ligu mistrů před našimi fanoušky. To, že hraji proti klubu, kde jsem vyrůstal a dělal své první fotbalové krůčky, je zajímavé. Navíc se potkám se svými spoluhráči, přáteli a spoustou lidí z Chorvatska. Doufám, že získáme první body. Myslím, že je to možné," uzavřel Tolič.