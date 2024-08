Nečeká nás určitě nic jednoduchého, varoval stoper Zelený před odletem do Rumunska

Důležité utkání čeká v úterý pražskou Spartu. V odvetě 3. předkola Ligy mistrů se představí na hřišti rumunského týmu FCSB se kterým minulý týden na Letné uhrála remízu 1:1. "První zápas nebyl výsledkově ani herně podle našich představ, a tam to bude asi ještě o kousek těžší. Nečeká nás nic jednoduchého," řekl před odletem stoper Jaroslav Zelený (31), který varuje, že domácím bude hrát do karet jistě bouřlivá atmosféra.

Úvodní utkání skončilo remízou 1:1, litujete, že jste ho nedokázali dotáhnout do vítězného konce?

"Když se nevyhraje, litujete toho pokaždé, a to platí i v tomto případě. Osobně jsem věřil, že uhrajeme lepší výsledek a venku to je samozřejmě těžší, ale aspoň se nám podařilo vyrovnat, protože kdybychom do Rumunska jeli s jednogólovým mankem, tak by to bylo ještě o kus těžší. Takhle je to pořád 50 na 50 a já věřím, že to zvládneme. Ale jak jsem řekl, nečeká nás nic jednoduchého."

Jak by měla hra Sparty vypadat a v čem by měla být odlišná od předchozí bitvy?

"Dnes budeme ještě koukat na video a ukážeme si, jak některé situace řešit lépe. V prvním utkání jsme měli hodně jednoduchých ztrát na balonu, hra z naší strany nebyla taková jakou jsme chtěli. Kazili jsme jednoduché přihrávky, tohle určitě bude potřeba zlepšit. Oni na nás byli o něco lépe připravení než třeba ligoví soupeři, presink spouštěli lépe, dokázali si občas odpočinout a nemohli jsme se do nich dostat. Musíme být silnější na míči a občas hru zjednodušit."

Soupeř velmi dobře zavřel vaše prostory do křídel, už jste si to nějak rozebírali?

"Zatím ne, doteď jsme řešili ligu. Dva dny zpátky jsme měli zápas s Bohemians, a to pro nás bylo nejdůležitější. Teď je na řadě odveta s FCSB, dneska si to rozebereme."

Jak se chystáte na tamní podmínky? Počasí hlásí pekelné horko...

"Poslední dobou bývají dost horké všechny zápasy, i ty ligové. Když jsem viděl předpověď, tak ani u nás by to nebyl žádný med, takže je to nepříjemné. Jediná výhoda je, že se hraje později, takže nebude 35 stupňů, ale bude aspoň 29. Zvyknout si na to musí oba týmy stejně."

Pro Spartu jde o klíčový zápas léta, pro fanoušky také. Na Ligu mistrů se na Letné čeká dlouhé roky, samozřejmě by následovalo ještě jedno předkolo, ale tlak je jistě cítit, je to tak?

"Tlak samozřejmě je, ale řekl bych, že je to úplně stejné jako v lize, protože poslední dva roky jsme si nastavili laťku opravdu vysoko. Musíme zvládat každý zápas, a tady to asi nebude jiné."

Opravdu tu rozdílnost zápasů nevnímáte?

"Osobně nevnímám, že by to bylo jiné. Chceme to všichni zvládnout. Je to určitě velmi důležitý zápas, ale jak říkám, my chceme prostě zvládnout každý zápas, takže musíme jít do každého stejně."

V prvním utkání jste nemohl nastoupit, jak se vám takhle důležitý zápas sleduje ve chvíli, kdy nehrajete?

"Byl jsem daleko víc nervózní, protože utkání se nevyvíjelo podle našich představ a vy s tím nemůžete nic udělat. Když jste na hřišti a prohráváte, tak je to něco jiného, než když sedíte jenom na tribuně a jste divák. Raději bych hrál a myslím si, že takhle to má drtivá většina hráčů. Bylo to nepříjemné. Teď je ta situace jiná, předtím jsem byl zraněný a teď už bych do toho zápasu mohl zasáhnout, takže to snad bude lepší."