Noční můra pro Malmö, Sparta je o level výš. K postupu je potřeba zázrak, uvedla švédská média

Švédská média označila domácí prohru Malmö 0:2 se Spartou v úvodním utkání závěrečného 4. předkola fotbalové Ligy mistrů za noční můru. Myslí si, že elitní soutěž se historicky nejúspěšnějšímu švédskému týmu výrazně vzdálila. Svěřenci trenéra Henrika Rydströma (48) podle tamního tisku potřebují v odvetě větší zázrak než v předchozí fázi letošní kvalifikace proti PAOKu Soluň.

Úvodní vzájemný souboj mezi Malmö a Spartou rozhodla ve středu večer vlastní branka Jense Strygera z 30. minuty, pojistku těsně před koncem přidal Matěj Ryneš. Odveta na Letné se odehraje příští úterý.

"Noční můra Malmö - vlastní gól v utkání play off," uvedl web DN.se. "Ani ve druhé půli se Malmö nepovedl comeback. Nejblíže mu byl Sebastian Nanasi, který z dálky zamířil k tyči. Místo toho skončilo utkání pro Malmö skutečnou noční můrou, když Sparta zvýšila na 2:0," přidal se deník Expressen.

Obsáhle se utkání věnoval v komentáři list Aftonbladet. "Vypadalo to jako snový los. Sparta Praha ale byla nakonec něco úplně jiného. Hořké probuzení do nové evropské reality. Po prohře 0:2 se pasivnímu Malmö, jemuž chybí útočník, který by skóroval, Liga mistrů výrazně vzdálila," napsal.

Utkání úřadujícího švédského šampiona s českým podle tohoto bulvárního média prozradilo nečekaný fakt. "Mezi Spartou a Malmö nejsou obrovské rozdíly, ať už po taktické, nebo herní stránce. Sparta je ale o úroveň výš, což se bolestně, i když poněkud překvapivě, odhalilo ve středu večer. Malmö nás svým výkonem proti PAOKu oklamalo," napsal Aftonbladet.

Statistiky utkání. Livesport

Fotbalisté Malmö v předchozím předkole narazili na řecký celek, dvojzápas přinesl mimořádné drama. První duel skončil ve Švédsku 2:2, v domácí odvetě vedl PAOK 3:2, ale v sedmé minutě nastavení srovnal Nils Zätterström a v prodloužení dokonal obrat Anders Christiansen.

"Pokud má Malmö výsledek 0:2 v Praze otočit, bude potřebovat větší zázrak než ten, který se odehrál v Řecku," uvedl Aftonbladet. "Pro celek z provincie Skane je to náročný úkol," dodal Expressen.

