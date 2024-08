Pekelné vedro v podivném azylu. Sparta přijela do rozpálené Bukurešti s úsměvem od ucha k uchu

PŘÍMO Z BUKUREŠTI – Pekelné vedro a ne zrovna ideálně připravený trávník. Sparta dorazila do rozpálené Bukurešti ve skvělé náladě a před úterní klíčovou odvetou třetího předkola Ligy mistrů neprojevila ani špetku nervozity. Pohodu jí dost možná dodal i návrat kapitána Filipa Panáka (28), jenž s úsměvem na tváři absolvoval předzápasový trénink v netradičním domově FCSB.

Je to tak trochu s podivem. Dost možná největší utkání FCSB v sezoně (což mimochodem platí i pro Spartu), hostí domovský stánek jeho největšího rivala. Stadionul Steaua je dočasným azylem nejslavnějšího rumunského klubu, neboť tradiční Arena Nationala se těší na koncert Eda Sheerana.

To však vůbec nevadí Spartě, která na zmiňovaný národní stadion nemá dobré vzpomínky. "Jsme tu od toho, abychom změnili historii," poznamenal trefně na tiskové konferenci Lars Friis, jehož soubor zkusí na sedmý pokus vůbec poprvé v historii vyzrát na FCSB.

Důležitost utkání však nebyla vůbec znát na jeho svěřencích. Ti se po trávníku moderní arény proháněli s úsměvy od ucha k uchu. Uvolněnou atmosféru více než symbolizovalo bago, které si Letenští v úvodu tréninku vyloženě užívali. Chvíli to vypadalo, že do něj zasáhne i někdejší reprezentační obránce Tomáš Sivok, coby sportovní manažer A-týmu ale odmítl. "To by pro vás byla ostuda," prohodil směrem k hloučku, v němž se vyjímal tradičně aktivní hlas Lukáše Haraslína. Zapojili se tak asistenti hlavního trenéra Jens Berthel Askou a Tim Sparv.

Alespoň na první dojem se zdálo, že nikomu vůbec nevadil tamní (ne)kvalitní terén. A ani urputné vedro. Bukurešť tou dobou hlásila okolo 38 stupňů celsia a připomínala peklo. To pravděpodobně čeká sparťany také zítra – počasím i atmosférou. "Asi tu nebudeme mít moc kamarádů," konstatoval už na tiskové konferenci Friis.

Pozitivem je, že po boku bývalého finského reprezentanta Sparva stál v bagu už (snad) uzdravený Filip Panák, na jehož pohybu nebylo znát žádné omezení. Tak hlavně, aby mu to vydrželo až do úterní půlnoci. V tu dobu (rumunského času) už totiž bude vědět, zda jeho parta konečně najde recept na bukurešťské prokletí.