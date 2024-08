Friis o Panákovi: Nebude součástí kádru. Musíme být opatrní, aby z toho nebylo něco většího

Kapitána fotbalistů Sparty Filipa Panáka (28) trápí nespecifikované menší zranění, které by ale mohlo přejít v něco horšího, pokud Pražané nebudou opatrní. Na tiskové konferenci před úterním úvodním zápasem 3. předkola Ligy mistrů s FCSB to řekl trenér Lars Friis. Rumunského soupeře navzdory aktuálnímu 14. místu v lize v žádném případě nepodceňuje.

Stoper Panák nastoupil do prvního soutěžního zápasu v sezoně s Pardubicemi, následující čtyři utkání ale vynechal. "U Panáka jsou stále pochyby, co se týče připravenosti. Nebude součástí kádru na zítřejší zápas," uvedl Friis.

Před týdnem na tiskové konferenci před domácí odvetou s irským Shamrockem ve 2. předkole prohlásil, že na páteční ligový duel s Duklou už Panák bude v kádru. Nakonec se tak ale nestalo.

"Po Dukle mě možná považujete za lháře. Stalo se tohle: Trápí ho menší věc, z níž by se mohlo vyklubat něco většího, pokud si nedáme pozor. Takže se na to snažíme nepospíchat, protože by z toho mohl být dlouhodobý problém. Doufám, že se brzy vrátí, takový je plán a hodně tomu věřím. Musíme to udělat tak, abychom ho měli k dispozici celou sezonu," uvedl dánský kouč.

FCSB na rozdíl od Letenských absolvoval v letošní kvalifikaci Ligy mistrů už dvě předkola. Nejprve proti sanmarinskému Virtusu a následně s Maccabi Tel Aviv. "Je to dobrý, ofenzivní tým. Jejich kapitán Olaru je klíčový hráč. Podílí se na rozehrávce, je často i tím posledním hráčem, který stojí na konci akcí. Je klíčový nejen pro FCSB, ale i rumunský nároďák. Jsou velmi nebezpeční i z protiútoků, to jsme viděli v posledním utkání s Maccabi Tel Aviv, ale i v rumunské lize. Jsou rychlí. Nebude to lehký dvojzápas," prohlásil Friis.

Rumunský celek se v úvodu domácí soutěže trápí, ve třech kolech nezvítězil a uhrál jen dvě remízy. O víkendu nehrál. "Také máme možnost nechat si odložit ligová utkání, pro nás je ale důležité zůstat v rytmu, takže preferujeme raději pravidelně hrát. Pokud jde o FCSB, možná nemají v rumunské lize takové výsledky, ale hrají nejlépe ze všech. Zasloužili si získat víc bodů, měli trochu smůlu, i co se týče inkasovaných branek. Nemůžeme se dívat jen na výsledky. Nemyslím si, že naše vítězná (pětizápasová) série je výhodou, jsme ve stejné fázi sezony," podotkl Friis.