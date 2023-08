Plichta je dobrá, ale v odvetě musíme přidat, shodli se sparťané po utkání v Dánsku

Brian Prisek po zápase v Kodani, odkud si Sparta veze do odvety bezgólovou remízu.

Sparťané byli po utkání 3. předkola Ligy mistrů v Kodani, v němž branka nepadla, s nadějnou remízou spokojeni. Zároveň však zmiňovali, že pro postup do závěrečného play off milionářské soutěže toho musejí v úterý 15. srpna předvést na Letné víc.

Kouč Letenských Brian Priske poukázal na nedostatky ve výkonu svých svěřenců. "Některé úseky hry, zejména v útoku, si musíme rozebrat, abychom v Praze byli odvážnější a kvalitnější. Musíme ale uznat, že se tu těžko hraje," zmínil atmosféru na stadionu Parken.

"Kodaň je tým, který pravidelně hraje ve skupině evropských pohárů. Zaslouží si velký respekt, ve druhé půli tlačili a párkrát byli blízko gólu. Musím ale hodně pochválit náš tým, všichni bránili, co to šlo. Možná jim trochu chyběla odvaha na míči."

V podobném duchu hovořil po zápase i stoper Filip Panák. "Kodaň měla v zápase větší šance, my měli závary, škoda. Výsledek 0:0 je pro nás dobrý. Před zápasem jsem ale doufal, že tu nějaký gól dáme."

Spartu v Kodani podporovalo několik stovek fanoušků. ACSparta_CZ

"Na druhou stranu jsou neuvěřitelně silní nahoře. Hrají z jedničky, mnohokrát jsme to stihli zastavit na poslední chvíli, i trochu se štěstím, na tom budeme muset zapracovat. Dopředu jsme něco měli. Je škoda, že jsme toho nevyužili. Doufám, že to využijeme doma."

V největší šanci hostů se v Kodani ocitl v prvním poločase Lukáš Haraslín, místo zakončení se ale poroučel k zemi. "Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát, ale Kodaň byla těžký soupeř. Na těžkém terénu jsme odehráli kvalitní zápas. Je to dobrý výsledek do odvety," zmínil po remíze, která nechává dvojutkání otevřené.