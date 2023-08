Priske v Parkenu neprohrával, ale varuje: Fanoušci tam dokážou nahnat hrůzu

Trenér Sparty Brian Priske (46) věří svému týmu před dvojzápasem 3. předkola Ligy mistrů proti FC Kodaň více než v minulé sezoně, kdy Pražané v souboji 2. předkola Evropské konferenční ligy s norským Vikingem Stavanger nečekaně vypadli. Dánský kouč na tiskové konferenci před úterním úvodním duelem v Kodani rovněž zavzpomínal na atmosféru na stadionu Parken.

Pro Priskeho představovalo dvojutkání s Vikingem začátek angažmá ve Spartě. "Týmu věřím víc než před rokem. Jsou to dvě odlišná utkání, se vším respektem k Vikingu nás tady a příští týden v Praze čeká úplně jiný soupeř. Mám z týmu lepší pocit než před rokem, je to ale úplně jiná úroveň. Navíc se bude hrát na Parkenu. Bude to pěkný dvojzápas," řekl Priske, jenž v Kodani v letech 2016 a 2017 působil jako asistent.

V minulém ročníku dovedl Pražany k prvnímu titulu po devíti letech, jeho další cíl je jasný. "Můj hlad a touha se řídí úspěchem Sparty a snahou přivést Ligu mistrů zpátky do Prahy. Je to už dlouho, co jsme měli kvalitu na to hrát ve skupině. Je to má motivace, žene mě to. Úternímu zápasu samozřejmě dodává na zajímavosti, že mě s Kodaní spojuje minulost a že jsem Dán, ale má motivace je dotáhnout Spartu k úspěchu," uvedl Priske, zvolený nejlepším trenérem minulé sezony české nejvyšší soutěže.

"Přijeli jsme sem vyhrát a snažit se hrát svým stylem. Předkolo nemůžeme rozhodnout prvním zápasem. Uděláme všechno pro to, abychom se do Prahy vrátili s dobrým výsledkem. V každém utkání chceme vyhrát, i venku. Jsme si ale vědomi atmosféry v Parkenu a toho, že hrajeme proti výbornému mužstvu. V posledních letech odehráli spoustu zápasů v evropských pohárech, v minulé sezoně hráli Ligu mistrů," připomněl Priske, jehož v Parkenu podpoří i několik příbuzných.

V dvojutkání s úřadujícími dánskými mistry favorita nevidí. "Nikdy není jednoduché říct, kdo je favorit. Můžete se podívat na výsledky Kodaně v Parkenu, na její působení v Lize mistrů. Na druhé straně Sparta si skupinu Ligy mistrů naposledy zahrála před 18 lety. Nebo se můžete podívat na koeficient Kodaně, v němž je celkem dominantní. Myslím si ale, že to bude 50 na 50. Stojí proti sobě dva silné týmy. Rozhodnou maličkosti. Musíme zařídit, aby se přiklonily na naši stranu."

V Parkenu hrál s reprezentací

Priske v Kodani v letech 2016 a 2017 působil jako asistent trenéra Staleho Solbakkena. "Prožil jsem tu skvělé období, pokud jde o lidi z klubu. Měli jsme výborné výsledky, hráli jsme Ligu mistrů a vyhráli jsme double (titul a domácí pohár). Oba jsme ale se Stalem cítili, že potřebujeme změnu. Pořád se bavíme, i když ne tak často. Jsem v kontaktu s některými lidmi z klubu. Rozhodně mám na své působení tady v mnoha ohledech pozitivní vzpomínky," prohlásil sparťanský kouč.

Návrat do Parkenu si užívá. "Pro mě je to především stadion národního týmu, za nějž jsem měl tu čest několik let hrát. Mám na Parken pěkné vzpomínky. Pokaždé, když se sem vrátím, mám moc dobrý pocit," uvedl Priske, který si za reprezentaci připsal 24 startů.

Jako trenér Midtjyllandu neprohrál s Kodaní osm z devíti soutěžních zápasů. "V Midtjyllandu jsem měl dobrý tým, to je ten hlavní důvod. Doufám, že v sérii budu pokračovat. Užívám si zápasy v Parkenu, je to skvělé místo. Fanoušci dokážou nahnat hrůzu a budou se nás snažit zlomit. Musíme se ale soustředit na svou hru a užít si fakt, že hrajeme velký zápas, o který jsme bojovali celý rok," řekl rodák z Horsensu.

Dánové v týmu jsou výhodou

Ocenil i kouče Kodaně Jacoba Neestrupa. "Znám ho docela dobře, během mého působení pracoval v klubové akademii. V mnoha aspektech je to dobrý kolega, občas jsme v kontaktu. Těším se, až se zase potkáme, už je to nějakou chvíli, co jsem ho viděl naposledy. Vede si velmi dobře. Mám radost z jeho cesty, kterou ušel od mládeže až po dánský titul," prohlásil Priske.

Působení v Kodani nepovažuje při přípravě na dvojzápas za výhodu stejně jako fakt, že v realizačním týmu Pražanů jsou další tři Dánové –⁠ asistent Lars Friis, kondiční trenér Christian Clarup a hlavní analytik Lukas Babalola.

Příprava sparťanů na stadionu Parken. @ACSparta_CZ

"Oba týmy mají hodně skautů a systémů na analýzu soupeře. Máme veškeré možnosti, které chceme, ale samozřejmě v některých aspektech je to o něco jednodušší. Zejména Dánové v realizačním týmu znají místní ligu a Kodaň velmi dobře. Z tohoto pohledu máme určité poznatky, které bychom normálně u cizího soupeře neměli," řekl Priske.

V kádru Sparty působí i jeho krajané brankář Peter Vindahl, stoper Asger Sörensen a obránce či záložník Casper Höjer, který je však zraněný.