Los pohárů: Sparta může jít na Raków. Slavii by opět čekali Ukrajinci, Plzeň outsider

České týmy znají soupeře pro závěrečná předkola evropských pohárů. Sparta se v případě postupu ze 3. předkola Ligy mistrů přes Kodaň utká o účast ve skupině s vítězem dvojutkání mezi Rakówem a Arisem Limassolem. Vypadne-li, zabojuje o skupinu Evropské ligy proti AEK Atény, nebo Dinamu Záhřeb. Pokud Slavia ve 3. předkole EL přejde přes Dnipro, v boji o skupinu by ji čekal jiný ukrajinský celek Luhansk, v opačném případě to ve 4. předkole Evropské konferenční ligy bude Lech Poznaň, nebo Spartak Trnava. Plzeň by se o skupinovou fázi EKL popasovala s lepším z dvojice Kostanaj – Derry City.

Sparťané vstoupí do kvalifikace v úterý úvodním zápasem 3. předkola na stadionu FC Kodaň a na cestě do skupiny potřebují přejít přes dva soupeře. Hlavní fázi Ligy mistrů si Letenští, kteří získali český titul po devíti letech, naposledy zahráli v sezoně 2005/06. Pokud by Pražané proti Kodani neuspěli, čekalo by je závěrečné 4. předkolo Evropské ligy. Sparťané mají jako jediní z českých zástupců v letošní kvalifikaci pohárů jistotu, že si zahrají minimálně skupinu Evropské konferenční ligy.

Sparta byla společně s Kodaní mezi nasazenými dvojicemi a případného soupeře pro 4. předkolo mohla dostat ze čtyř variant. Los byl k Letenským poměrně přívětivý, vyhnuli se totiž papírově nejtěžšímu soupeři, belgickému šampionovi Antverpám, které před angažmá na Letné vedl současný dánský trenér Pražanů Brian Priske. Navíc by sparťané stejně jako ve 3. předkole měli výhodu odvety na domácím stadionu.

Raków je polskou kometou posledních sezon. Klub z Čenstochové hraje tamní nejvyšší soutěž teprve od ročníku 2019/20 a na jaře ji poprvé v historii ovládl. Loni v létě Raków po domácím vítězství 2:1 a venkovní porážce 0:2 po prodloužení těsně vypadl s jiným pražským týmem Slavií ve 4. předkole EKL.

Celek z Čenstochové na rozdíl od Sparty v probíhající kvalifikaci Ligy mistrů už přešel přes dvě předkola. Nejprve po dvou výhrách vyřadil Floru Tallinn a poté po domácím vítězství 3:2 a venkovní remíze 1:1 uspěl proti Karabachu. Ještě v minulé sezoně dělal Rakówu kapitána český obránce a člen širšího kádru reprezentace Tomáš Petrášek, na konci července do něj přestoupil Srdjan Plavšič, jenž hrával za obě pražská "S".

Los 4. předkola Ligy mistrů. @ChampionsLeague

Aris Limassol je podle bookmakerů v souboji s Čenstochovou mírným outsiderem. S mužstvem z Kypru se naposledy z českých klubů v pohárech utkal Liberec, který před třemi lety v závěrečném 4. předkole Evropské ligy hraném kvůli koronaviru jen na jeden zápas porazil doma APOEL Nikósie 1:0.

Na Aris Limassol dosud tuzemské celky v soutěžích UEFA nenarazily. Kyperský šampion, který stejně jako Raków na jaře poprvé získal domácí titul, v předchozím předkole Ligy mistrů vyřadil Borisov po dvou vítězstvích a přestřelkách 6:2 doma a 5:3 venku.

V případě vypadnutí s Kodaní by Sparta přešla do 4. předkola Evropské ligy, kde by ji čekal horší z dvojice AEK Atény – Dinamo Záhřeb. Tým trenéra Briana Priskeho má jako jediný z českých klubů už pro podzim jistotu skupiny, a to minimálně EKL.

Los 4. předkola Evropské ligy proti sobě nezvykle mohl postavit i dva týmy z jedné země, proto Slavia může dvakrát za sebou narazit na ukrajinského soupeře. Český vicemistr mohl dostat šest protivníků, z nichž papírově nejtěžší byl Ajax Amsterdam. Nizozemskému velkoklubu se ale Pražané vyhnuli, pokud vyřadí Dnipro, v závěrečném play off o účast ve skupině se utkají se Zorjou Luhansk.

Luhansk v minulé sezoně ukrajinský ligy skončil na třetím místě o tři body za prvním soupeřem Slavie v letošní kvalifikaci Dniprem. Oba celky za sebou překvapivě nechaly Dynamo Kyjev. Luhansk vstoupí do Evropské ligy až v závěrečném předkole, v posledním vystoupení v pohárech vloni v létě vypadl ve 3. předkole EKL s rumunským týmem Universitatea Craiova.

V předminulém ročníku EKL si Zorja zahrála skupinu a skončila v ní třetí, předtím byla také třikrát v hlavní fázi Evropské ligy, ale nikdy nepostoupila dál. Vzhledem k ruské válce na Ukrajině hraje Luhansk domácí pohárové zápasy mimo vlast, vloni v předkole měl azyl v polském Lublinu. Slavia nastoupí k odvetě na neutrální půdě už proti Dnipru, které se představí v Košicích.

Los 4. předkola Evropské ligy. @EuropaLeague

České kluby v soutěžích UEFA dosud se Zorjou nehrály. Luhansk nezastihl úvod sezony v příliš dobré formě, v prvních dvou kolech ukrajinské ligy nepotvrdil roli mírného favorita a v obou zápasech odešel poražen. Pokud by Červenobílí ve 3. předkole Evropské ligy proti Dnipru neuspěli, přešli by do závěrečného play off Konferenční ligy. V té by změřili síly s Poznaní, nebo Trnavou.

Pokud Plzenští ve 3. předkole Evropské konferenční ligy vyřadí maltskou Gziru, utkají se v závěrečném play off o účast ve skupině s vítězem souboje mezi kazašským Tobolem Kostanaj a Derry City. První utkání se odehrají 24. srpna, odvety o týden později. Plzeň i Slavia by dvojzápasy začaly na hřištích soupeřů.

Viktoria dostala pravděpodobně nejschůdnější možné protivníky. Los ještě mohl Západočechům přisoudit lepšího z dua Besiktas Istanbul – Něftči Baku nebo vítěze soubojů Dila Gori – APOEL Nikósie a Tórshavn – Rijeka.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka nejprve musejí zvládnout 3. předkolo proti Gziře, které odstartují ve čtvrtek na svém stadionu. Plzeňští v předchozí fázi kvalifikace vyřadili kosovskou Dritu po domácí remíze 0:0 a vítězství 2:1 v Prištině. Viktoria nyní potřebuje na cestě do skupiny přejít přes dva soupeře. Jakékoli zaváhání by znamenalo, že si na podzim v hlavní fázi pohárů nezahraje.

Západočeši se vloni jako úřadující šampioni nečekaně probojovali z 2. předkola až do skupiny elitní Ligy mistrů, kde v konkurenci gigantů Bayernu Mnichov, Interu Milán a FC Barcelona prohráli všech šest duelů.

Favoritem dvojzápasu Tobol Kostanaj – Derry City je podle sázkových kanceláří kazašský celek, jenž ve 2. předkole nečekaně vyřadil Basilej a předtím Honku Espoo. Derry City, které jako jediný severoirský zástupce hraje irskou nejvyšší soutěž, v kvalifikaci postoupilo přes HB Tórshavn a KuPS Kuopio. Ani jeden z potenciálních plzeňských soupeřů se dosud v pohárech s českými týmy nepotkal.