Co mám dělat? Ryneš dal nejdůležitější gól v kariéře a přiblížil Spartu snu. Při oslavě tápal

Za nejdůležitější gól v kariéře označil sparťanský fotbalista Matěj Ryneš (23) svou trefu do sítě Malmö, jíž na konci úvodního zápasu závěrečného 4. předkola Ligy mistrů zpečetil vítězství 2:0. V rozhovoru s novináři krajní záložník přiznal, že po vstřelené brance kvůli velké euforii nevěděl, zda má běžet za fanoušky, nebo spoluhráči.

Pražané na hřišti obhájce švédského titulu a lídra tamní ligy vedli od 30. minuty díky vlastní trefě Jense Strygera. Pojistku přidal v 88. minutě Ryneš, který po přihrávce Asgera Sörensena vypálil úspěšně zpoza šestnáctky na zadní tyč.

"Můj nejdůležitější gól v kariéře, jsem za něj strašně rád. Důležité ale je, že máme dobrý výsledek. Uvidíme ještě příští týden v Praze. Doufám, že se nachystáme stejně dobře jako dnes," řekl Ryneš.

Nepřemýšlel, že by akci zakončil jinak. "Měl jsem hodně prostoru a nikdo proti mně nevyběhl. Dal jsem si dotyk, vystřelil a krásný gól. Vždycky si říkám, že bych mohl dostat nějaký prostor a teď se to hezky otevřelo. Vystřelil jsem a hezky to tam zapadlo," popsal bývalý mládežnický reprezentant.

Po brance se rozběhl k lavičce. "Byly to krásné chvíle, ani jsem nevěděl, co mám dělat, jestli mám běžet k fanouškům, nebo ke klukům. Byl jsem za to strašně rád," prohlásil Ryneš.

Pochvaloval si hru celého týmu. "Věděli jsme, že Malmö hodně drží balon, že to dávají na jednu stranu, kde to vždycky vykombinují. Dobře jsme si s tím poradili a k ničemu je nepustili," mínil někdejší hráč Hradce Králové.

Odveta na Letné se odehraje v úterý. Pražané jsou velmi blízko návratu do hlavní fáze "milionářské" soutěže po 19 letech. "Bude to těžké, samozřejmě, ale věřím, že se na to zase dobře připravíme a že uděláme všechno pro to jako dnes a že postoupíme," dodal Ryneš.

