Postup do play off Ligy mistrů se Spartě výrazně vzdálil, ve čtvrtém utkání hlavní fáze milionářské soutěže podlehla doma Brestu 1:2. Bez několika opor v ofenzivě i obraně Letenští nápravu za poslední výkony nepředvedli. Nejistý výkon podala především stoperská trojice, která předvedla několik velkých chyb, z nichž však většinu nedokázal francouzský soupeř využít.

Všichni stopeři s hrubkou

Sparta se v utkání s francouzským soupeřem musela obejít bez několika hráčů z defenzivy. Zranění do hry nepustilo Angela Preciada, Jaroslava Zeleného a Asgera Sörensena. A právě poslední dva by se Pražanům hodili, Stoperská trojice ve složení Martin Vitík, Filip Panák a Elias Cobbaut totiž nepůsobila vůbec jistým dojmem. Všichni tři se v prvním poločase dopustili chyby, po které se Brest mohl ujmout vedení. Nejdříve Cobbaut neodhadl malou domů, Panák pustil lehkovážným způsobem do velké šance útočníka Ludovica Ajorqueho a vše dovršil Vitík, který tak dlouho otálel s rozehrávkou u poloviny hřiště, až přišel o balon a nakonec musel celou akci hasit až v pokutovém území.

Dvoumetrový postrach Ajorque

Bylo to téma – poradí si sparťanská defenziva s dva metry vysokým útočníkem Ajorquem? Francouzský hroťák dělal domácí obraně značné potíže. Především Panák s ním podstupoval složité osobní souboje, které často končily jeho prohrou. Ajorque však také unikl vyloučení. Po Cobbautově malé domů ostře dohrál brankáře Petera Vindahla, ale ukrajinský sudí mu kartu neukázal. Tu vytáhl až poté, kdy se Ajorque dožadoval po jiném zákroku penalty a slovně svou teatrálnost dohrál. Přesto si nedával pozor. Se žlutou kartou dohrál loktem do hlavy Vitíka. To samé zopakoval ve druhém poločase, když se ohnal po Panákovi. Rovněž bez karty. Nakonec se podílel na druhé brance hostů, když zachytil špatnou rozehrávku Vindahla a vrátil míč před branku.

Trojzubec bez chemie

Trenér Lars Friis ponechal rozestavení beze změn. Letenští tak pokračovali ve formaci 3-4-3, kdy nový trojzubec vytvořili Jakub Pešek, Victor Olatunji a Albion Rrahmani. Jenže od prvních minut bylo znát, že mezi třemi sparťany není žádná chemie. Na hřišti si zkrátka nevyhověli. Olatunji nedokázal podržet přihrávky, Rrahmani zase na kraji působil bezradně a často se snažil chodit s míčem na osu hřiště. Útok Sparty byl do nastaveného času druhého poločasu nulový. Za 90 minut hry neměla přímou střelu na branku a gólmana Marca Bizota ohrozila jen dvakrát. Nakonec se přece jen prosadil Olatunji, když se dobře zorientoval v pokutovém území. Jeho branka však jen korigovala zaslouženou porážku.

Vindahl ve vlastním stínu

Zatímco v minulé sezoně platilo, že nohama hraje brilantně, v té aktuální Vindahl takovým dojmem ani zdaleka nepůsobí. Dánský brankář ve čtvrtém sparťanském duelu hlavní fáze Ligy mistrů předvedl hned několik nepřesných rozehrávek a svůj technicky nedokonalý výkon korunoval ve druhém poločase, kdy otálel s odkopem, načež trefil dotírajícího Ajorqueho. Míč od kopačky vytáhlého forvarda Brestu směřoval jen těsně vedle Vindahlovy branky. V 80. minutě už však tolik štěstí Dán neměl – pod tlakem namířil odkop znovu pouze na kopačky Ajorqueho, jenž předložil Fernandesovi před odkrytou bránu a bylo hotovo.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Milosrdný Brest

Pozápasové statistiky sice ukazují, že xG u hostů nepřekročilo hodnotu 2,0, realita na Letné však vypadala jinak. Brest působil až milosrdně, když v průběhu celého duelu zahodil hned několik výrazných příležitostí. První obrovskou šancí pohrdl už v úvodním pětačtyřicetiminutovce Kamory Doumbia, který si naběhl na přesný míč za nepozornou defenzivu Sparty a jen vlastní nešikovností odmítl skórovat. Podobně se uvnitř šestnáctky českého mistra zachoval také zkušený Pierre Lees-Melou, jenž se zamotal do kliček a ve finále zamířil mimo Vindahlovu branku. Za zmínku stojí i několik slibných příležitostí Ajerqua, jenž deptal Letenské fyzickou hrou, ale v zakončení neexceloval. Na klíčové momenty zápasu se podívejte v sestřihu.