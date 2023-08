Potvrdili jsme ofenzivní sílu, věří Krejčí před Kodaní a doufá, že si Sparta formu přenese

Sparta v pondělí odletěla do Kodaně.

Podle kapitána Ladislava Krejčího (24) jdou fotbalisté Sparty do úterního úvodního zápasu 3. předkola Ligy mistrů na hřišti FC Kodaň ve velmi slušném rozpoložení. Pochvaloval si, že Letenští jsou před soubojem s obhájcem dánského titulu rozehraní po úvodních třech ligových výhrách. Novinářům to řekl před odletem do Kodaně.

Úřadující čeští mistři v úvodu sezony porazili Olomouc (2:0), Zlín (1:0) a Pardubice (5:2). "Troufnu si říct, že jsme v hodně slušném rozpoložení. V domácích zápasech jsme si potvrdili, jakou ofenzivní sílu máme. Cítím dobré rozpoložení a doufám, že to přeneseme do dalších zápasů," uvedl Krejčí.

Loni v červenci vstoupili Pražané do sezony rovnou soubojem s Vikingem Stavanger ve 2. předkole Evropské konferenční ligy, s nímž vypadli. "Určitě je to lepší, než jít do evropského zápasu bez ostrých utkání. Rozhodně to beru jako výhodu oproti loňsku," prohlásil Krejčí.

Sparta si naposledy zahrála skupinu Ligy mistrů před 18 lety. "O těchto číslech se vůbec nebavíme, nepřemýšlíme o nich. Jsme si vědomi, co jsme v minulé sezoně zvládli za úspěch. Doufám, že je to motivace pro všechny, aby nastaly další úspěchy a mohli jsme si sami sobě potvrdit, že na to máme," podotkl Krejčí, jenž v uplynulém ročníku dotáhl Spartu 13 góly k prvnímu titulu po devíti letech.

"Určitě je to sen každého hráče zahrát si Ligu mistrů. Milníků máte spoustu. Bylo by skvělé dokázat to jako tým. Tak k tomu i přistoupíme," řekl odchovanec brněnské Zbrojovky.

Letenští od sezony 2012/13 nevyhráli venku v předkolech pohárů v 15 utkáních po sobě. "Vůbec o této sérii nevím, takže mě nestraší," konstatoval Krejčí, zvolený nejlepším hráčem minulé sezony nejvyšší soutěže.