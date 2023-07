Souboj s Kodaní by byl pikantní, shodují se sparťané nad losem předkola LM

Sparťané by případný dvojzápas s FC Kodaň ve 3. předkole Ligy mistrů považovali za peprný souboj, neboť na Letné působí hned šestice Dánů včetně hlavního trenéra Briana Priskeho (46). Pražané pro klubovou televizi označili los, který jim za soupeře přisoudil postupujícího z dvojzápasu mezi islandským Breidablikem a favorizovaný kodaňským celkem, za těžký. Je jim však jasné, že pokud chtějí projít až do skupiny, musejí vyřadit jakéhokoli protivníka.

Vedle Priskeho, jenž v Kodani v sezoně 2016/17 dělal asistenta trenéra, působí v realizačním týmu Pražanů další tři Dánové. Jsou jimi asistent Lars Friis, vedoucí fyzické přípravy Christian Clarup a hlavní analytik Lukas Babalola. Z hráčského kádru pak mají dánskou národnost klíčový obránce Asger Sörensen a levý bek či záložník Casper Höjer.

"Pokud narazíme na Kodaň, určitě to bude speciální pro mě i další dánské kluky, které tu máme. Přece jen tento klub známe trochu lépe než ostatní možné soupeře," řekl klubové televizi Sörensen.

"Jelikož máme v týmu hodně Dánů, tak s Kodaní by to byl peprný souboj. Budou mít nasledovanou dánskou ligu, takže v tomhle ohledu by to mohla být výhoda. Ale uvidíme, jak dvojzápas dopadne," přemítal kapitán Pražanů Ladislav Krejčí.

Dánský mistr je proti Breidabliku jasným favoritem a bylo by velkým překvapením, kdyby Sparta nehrála s ním. "Určitě bych se raději vydal na Island, ale jestli se chceme rovnat těm nejlepším, je jedno, na koho narazíme. Budeme muset porazit kohokoliv, abychom se dostali dál. A těšíme se jak na Island, tak do Dánska," poznamenal Krejčí.

"Myslím si, že oba týmy jsou rozhodně kvalitní, i když Breidablik zase tolik neznám. Ale FC Kodaň znám velmi dobře, je to velmi kvalitní tým. Je to rozhodně těžký los," zmínil Sörensen.

Rodák z Virklundu v dospělé kategorii v Dánsku ještě nenastoupil. "Bylo by úžasné si zahrát v Kodani, i proto, že jsem v Dánsku nikdy nehrál. Odešel jsem totiž do zahraničí, když jsem byl ještě hodně mladý. Takže by to bylo pěkné. Pokud ale dostaneme Breidablik, bude to určitě také zajímavé," řekl Sörensen.

"Protože pocházím z Dánska, tak nejen má rodina, ale i mí přátelé by utkání věnovali mnohem větší pozornost. Spousta z nich by určitě chtěla přijet na zápas do Prahy nebo vidět i ten v Kodani. Takže samozřejmě je to speciálnější, než kdybychom jeli na Island, kam moji přátelé a rodina pravděpodobně nepojedou," dodal nejlepší cizinec uplynulé ligové sezony.