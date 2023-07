Možní soupeři Sparty a Slavie v pohárech: Kodaň má slabinu ve vzduchu, Dnipro při brejcích

Debaty o tom, kdo se stane soupeřem pražských "S" v předkolech evropských pohárů, dostaly v úterý mnohem jasnější kontury. Spartu čeká ve 3. předkole Ligy mistrů s velkou pravděpodobností pikantní souboj s FC Kodaň, zatímco Slavia má ve stejné fázi boje o Evropskou ligu zatím blíž k ukrajinskému Dnipru. Jaké jsou silné a slabé stránky jejich možných soupeřů z pohledu datové analytiky?

Dánové zvítězili v úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů na hřišti islandského Breidabliku 2:0 a jen velká shoda okolností by zabránila jejich souboji s českým šampionem. Letenští se mohou začít připravovat na soupeře, který se v boji o mistrovský titul v minulé sezoně pořádně zapotil. Rozuzlení padlo až v předposledním kole Superligy, v němž dotírající Nordsjaelland nestačil na Bröndby Kodaň.

Tým okolo stále teprve 35letého trenéra Jacoba Neestrupa v lize nicméně zvítězil po právu. Podle datové metriky očekávaných bodů, jež bere v potaz kvalitu vytvořených i povolených brankových příležitostí a následně počítá, jak často měly týmy v zápasech uspět, byl FC Kodaň o zhruba šest bodů lepší než jeho pronásledovatel.

Nastupuje v rozestavení 4-3-3 ve středním až vysokém bloku, přičemž se snaží co nejvíc držet míč a k brance soupeře se dostávat kombinační hrou s vysokým množstvím přihrávek. Po ztrátě míče se vyznačuje kvalitním represinkem a zároveň jeho hráči kontrolují velké množství odražených míčů ve středu hřiště i ve finální třetině. A jak už to u dánských týmů v evropských pohárech bývá, má kodaňský celek skvěle zvládnuté standardní situace.

Před očekávaným soubojem se však Sparta může radovat z některých pohybů v kádru, především pak návratu hostujícího Mohammeda Daramyho zpět do Ajaxu. Tenhle 21letý rychlík byl patrně nejlepším hráčem uplynulé sezony Superligy a Kodaň jeho odchodem ztratila značnou část své kreativity.

Odchod mladého Hákona Haraldssona do Lille měl sice cenovku 15 milionů eur, ovšem tak velký vliv na tým mít nebude. Třetí absence nesouvisí s přestupem, nýbrž se zraněním klíčového hráče. Podle dostupných informací by neměl minimálně úvodní utkání třetího předkola stihnout hvězdný švédský záložník Victor Claesson, v minulém ročníku nejvytíženější hráč týmu a jedna z největších gólových hrozeb.

Roony Bardghji sice v minulé sezoně odehrál pouze 614 ligových minut, mezi křídly ale vyčníval i v pouhých 17 letech. 11Hacks / Livesport

Co se týče příchodů, tým se během léta příliš nezměnil. Jako jedna z možných náhrad za Daramyho přišel z Viborgu křídelník Elias Achouri a vedení natrvalo podepsalo také do té doby hostujícího útočníka Jordana Larssona. Ten dělá v útočné trojici společnost Andreasi Corneliusovi, Diogu Goncalvesovi nebo 17letému mladíčkovi Roonymu Bardghjimu, na jehož hru se snášejí superlativy ze všech stran. Rozhodně se jedná o hráče, na něhož by se pozorovatelé Sparty měli zaměřit.

Není jediným borcem, jehož výkony volají po zpeněžení. Silnou roli mají v týmu také pravý bek Elias Jelert (20), stoper Valdemar Lund (20) nebo šestka William Clem (19). Mezi klíčové hráče týmu patří zejména Jelert, který je nesmírně platný na obou stranách hřiště.

Výborné ofenzivní výkony podává také levý bek Kevin Diks. Stopeři Vavro s Lundem jsou sice výborní v rozehrávce, avšak ani jeden z nich nevyčnívá ve hře hlavou. A protože má Sparta centry ve finální třetině skvěle zvládnuté, mohla by z této skutečnosti ve vzájemném dvojzápase profitovat.

Dovbyk už přerostl Ukrajinu

Ukrajinský Dnipro-1 sice ve svém košickém azylu v závěru úvodního střetnutí s Panathinaikosem vykřesal snižující brankou na 1:3 ještě jiskřičku naděje pro odvetu na horké řecké půdě, k postupu má ovšem v tuto chvíli stále velmi daleko. Jelikož Slavii čeká poražený z tohoto dua, pravděpodobně se utká s týmem, který v uplynulé sezoně domácí soutěže dlouho zatápěl slavnějšímu Šachtaru. Nakonec však v předposledním kole nezvládl vzájemný souboj a musel se spokojit s titulem vicemistra.

Prezentoval se aktivním fotbalem ve vysokém bloku a v mnoha důležitých ofenzivních ukazatelích se dokonce umístil před svým konkurentem. A to včetně celkového objemu vytvořených nebezpečných šancí. V čem však zaostával, byla obrana. I když ji měl v rámci ligy výrazně nadprůměrnou, tým 40letého trenéra Oleksandra Kučera měl obrovské problémy s bráněním protiútoků.

Zatímco Šachtar z nich povolil úhrnné xG v hodnotě 2,46, Dnipro dokonce o pět víc. Ještě markantnější je srovnání gólů, které oba týmy z těchto situací inkasovaly – Šachtar byl na čtyřech, zatímco Dnipro na 13, což bylo nejvíc z celé domácí soutěže!

Největší hvězdou týmu je 26letý reprezentační útočník Artem Dovbyk, s 24 góly jasně nejlepší střelec uplynulého ligového ročníku. Otázkou je, jak dlouho v Dnipru zůstane, protože tamní Premier League výkonnostně o velký kus přerostl. Pravidelně se dostával do obrovského počtu nesmírně nebezpečných šancí a navíc dokázal připravovat skvělé pozice svým spoluhráčům. Ačkoli se jedná o urostlého hráče, míč mu rozhodně nepřekáží a do velké spousty příležitostí se dostává díky dobrému driblinku do volného prostoru.

Vybraní střední záložníci ze sezony 2022/23. Osa x = do jaké míry hráčovy náběhy a driblink zvyšují šanci na vstřelení branky, osa y = do jaké míry jeho přihrávky zvyšují šanci na vstřelení branky. 11 Hacks / Livesport

Dalším zcela klíčovým mužem je střední záložník Oleksandr Pichaljonok, což se ostatně v plné nahotě ukázalo v úterním duelu, který musel pro zranění vynechat. Je totiž kreativní duší týmu a hlavním exekutorem standardních situací.

Ve finální třetině hřiště má obrovský rozsah přihrávek, z nichž vynikají především kolmice ze středu na připraveného Dovbyka. Svou chytrost a přehled navíc uplatňuje také při diagonálních pasech z meziprostorů nebo dlouhých průnikových přihrávkách z hloubky hřiště. V kádru Dnipra není k dispozici nikdo jiný, kdo by jej jen vzdáleně nahradil.

Ofenzivní hrozba ale přichází i z jiných pozic. Od pravého křídla Oleksije Guculjaka, ofenzivně laděných beků Mirošničenka s Kravecem a při standardních situacích je třeba věnovat pozornost stoperu Eduardu Sarapijovi. V minulé sezoně se z nich trefil dokonce pětkrát. Celkově je ale hráčská kvalita slávistického kádru na většině pozic vyšší a v případném vzájemném dvojutkání by byli červenobílí minimálně mírným favoritem na postup.