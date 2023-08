Priske po vstupu do kvalifikace velebil Vindahla, Sörensen prý bude fit

Dánský kouč Sparty Brian Priske měl po bezbrankové remíze v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů na hřišti FC Kodaň slova chvály pro svého krajana brankáře Petera Vindahla, který se na výsledku výrazně podílel několika zákroky. Na tiskové konferenci také ujistil, že stoper Asger Sörensen je v pořádku navzdory tomu, že po hodině hry vystřídal. Priske zároveň uvedl, že si návrat do rodné země a na stadion Parken užil, pražská odveta podle něj bude vyrovnaná.

Vindahl po červencovém příchodu odchytal teprve druhé soutěžní utkání v dresu Sparty. "Přizpůsobil se rychle a velmi dobře. Dnes měl možnost dokázat, proč jsme ho přivedli. V prvním utkání na Letné to pro něj nebylo jednoduché, (proti Pardubicím) dvakrát inkasoval a neměl šanci zápas nějak ovlivnit. Dnes nám ukázal svou kvalitu, o níž jsme věděli. Zároveň to dnes pro něj byla dobrá příležitost předvést se fanouškům," podotkl Priske.

Úřadující český mistr se poslední půlhodinu musel obejít bez Sörensena. "Byl unavený, chytla ho křeč. Nemyslím si, že nás to ovlivnilo. Vitík, který ho nahradil, je zvyklý hrát v tomto rozestavení, dokázal to. Preferoval bych, kdyby Asger zůstal, ale kvůli drobnému zranění nám chyběl deset dnů. Nechtěli jsme nic riskovat," vysvětlil Priske.

"Není to vůbec nic vážného, jen křeč. V posledních deseti dnech s námi hraje a trénuje s určitou intenzitou, když pak vyrazíte z nuly na jedničku, není to pro tělo jednoduché. Očekávám, že na víkendový zápas (v Jablonci) bude plně připravený," řekl bývalý kouč Midtjyllandu a Antverp.

Odveta, která je na programu příští úterý, bude podle něj vyrovnaná. "Je to 50 na 50. Samozřejmě doufám, že pár procent přikloníme na naši stranu díky fanouškům na Letné, kteří snad dodají hráčům trochu odvahy a sebevědomí. Jinak je to ale vyrovnané. Kodaň pravidelně hraje skupinu evropských pohárů, v minulé sezoně se dostala do Ligy mistrů. V kádru má spoustu hráčů, kteří ji zažili. Jsou kvalitní, mají hodně reprezentantů, přivedli hráče za velké peníze. Je to velmi silný tým, musíme hrát na hraně svých možností."

Stadion Parken, kam v úterý zavítalo 27 170 diváků, zná Priske nejen z působení v Kodani, kde v letech 2016 až 2017 dělal asistenta, ale také z reprezentačního dresu. "Vždycky si to tu užívám, je tu skvělá atmosféra. Když jste domácí, je to o to zábavnější. Je to skvělý stadion, Kodaň má úžasné fanoušky. Byl to pro mě zvláštní pocit vrátit se do Dánska a Kodaně, stejně jako pro (asistenta) Larse (Friise), (kondičního trenéra) Christiana (Clarupa), (hlavního analytika) Lukase (Babalolu) a dánské hráče. Je zvláštní vrátit se domů s týmem z ciziny, snažili jsem se všem v Dánsku ukázat, jakého klubu jsme součástí, protože Sparta je úžasný klub," poznamenal někdejší hráč Genku, Portsmouthu nebo Brugg.

Přehled zápasu Kodaň – Sparta 0:0