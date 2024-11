PSG si v Lize mistrů vede stejně jako Sparta. Loňským semifinalistům se vzdaluje postup

PSG v Lize mistrů zatím vyzrálo jen na Gironu. Remíza s PSV a porážky s Atlétikem a Arsenalem staví francouzský tým do složité situace. Tým trenéra Luise Enriqueho uhrál čtyři body z 12 možných a čeká ho náročný program. Loňští semifinalisté jsou na tom tedy stejně jako pražská Sparta.

Paris Saint-Germain ve středu večer podlehlo Atlétiku Madrid, které odolalo náporu domácích a otočilo skóre. Vedení, které ve 14. minutě zařídil Warren Zaire-Emery, bylo ztraceno už za další čtyři munty, kdy vyrovnal Nahuel Molina. V nastavení se pak hrdinou červenobílých stal Angel Correa, který upravil na konečných 1:2 z pohledu hostů.

Enrique, jehož svěřenci vyslali na bránu Jana Oblaka devět střel, po zápase nedokázal popsat, co se vlastně stalo. "Kdybych měl něco říct, tak to, že je to nevysvětlitelné. Nevysvětlitelné a nespravedlivé. Měli jsme mnohem více šancí, v tomto zápase i v těch předchozích, které jsme hráli doma. Za tým jsem zodpovědný já," prohlásil.

Cestu ligovou fází milionářské soutěže zahájili těsnou výhrou 1:0 nad Gironou, která padla až po vlastním gólu Paula Gazzanigy v závěru utkání. V prvním venkovním zápase prohrál francouzský hegemon posledních let 0:2 s Arsenalem a při návratu do Parku princů ve třetím hracím kole ukopal s PSV remízu 1:1.

PSG je aktuálně na 25. místě, jednu příčku před Spartou, stejně bodů má i Stuttgart nebo ukrajinský Šachtar. A co hůř, před sebou mají Pařížané až do konce ledna náročný program. V pátém kole na ně v Německu čeká Bayern, poté zavítají do Salcburku, následně budou hostit Manchester City a ligovou fázi uzavřou ve Stuttgartu. A budou-li pokračovat v matných výsledcích, vyřazovací fáze Ligy mistrů se letos ve francouzské metropoli neobjeví.