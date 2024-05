Dortmund čeká ve finále Ligy mistrů neporažený Real. Je čas tuhle sérii přerušit, hlásí Terzič

Borussia Dortmund se v sobotu po 11 letech zase představí ve Wembley. A opět to bude díky Lize mistrů. Německý velkoklub vyzve ve finále milionářské soutěže Real Madrid a pokusí se ukončit jednu působivou sérii. Bílý balet totiž klíčový souboj o "ušatý pohár" proměnil ve všech osmi případech v triumf. Recept na dominanci Merengues se pokusí nalézt Edin Terzič (41), podle jehož slov musí BVB věřit ve vlastní schopnosti.

Od roku 1992, kdy Liga mistrů nahradila Pohár mistrů evropských zemí (PMEZ), Real proměnil všech osm finálových účastí v oslavy. V posledních 10 sezonách získali Los Blancos pět trofejí, přičemž celkem jich mají na kontě 14. Kouč Borussie se působivé bilance soupeře nebojí. Terzič uvedl, že rekordy jsou tu od toho, aby se překonávaly... Dortmund však bude muset předvést výkon na nejvyšší úrovni.

"Musíme věřit, že můžeme dosáhnout velkých věcí," řekl trenér BVB na tiskové konferenci a vzápětí dodal: "Musíme investovat všechno do toho, abychom trofej vrátili do Dortmundu. Čekáme na ni už dlouho."

Preview finále Ligy mistrů. Livesport, Stats Perform

Tým z Vestfálska získal "ušatý pohár" v roce 1997. Do finále se znovu dostal před 11 lety, ale v německém střetnutí tehdy rovněž ve Wembley prohrál s Bayernem. "Pokud chcete vyhrát Ligu mistrů, musíte porazit mistry. Nyní se utkáme s absolutními mistry. Mají čtrnáct titulů, za posledních deset let vyhráli pětkrát. Ale naším cílem je to zlomit, vždycky se hraje na jeden zápas," uvedl Terzič.

"Osm finále LM a ani jednou neprohráli. Ale není důležité, co se stalo v těch předchozích osmi. Důležité je jen to příští. Je čas tuhle sérii přerušit," dodal kouč Borussie.

Dortmund skončil v letošní sezoně Bundesligy na pátém místě, čímž si těsně zajistil účast v Lize mistrů i pro příští sezonu. Borussia ale mířila výš, chtěla získat ligový titul poté, co o něj přišel doslova v posledním zápase minulé sezony. Hořká zkušenost však podle Terziče nepřišla vniveč.

"Tehdy jsem řekl, že bych se bez této kapitoly svého života obešel, ale ten den je součástí naší cesty k úspěchu. Teď jedeme do Londýna se stejnými fanoušky, kteří nás před rokem po tom hořkém zápase nepřestali podporovat a zpívali celé hodiny. Je na čase jim něco vrátit a doufám, že budeme mít příležitost to společně oslavit," věří německý manažer.