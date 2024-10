Recept Feyenoordu na triumf v Lisabonu? Musíte trpět, snést bolest a obětovat se, říká Priske

Trenér Feyenoordu Brian Priske (47) po překvapivém středečním vítězství 3:1 na hřišti Benfiky uvedl, že jeho svěřenci možná ani plně nedoceňují, čeho v Lisabonu dosáhli. Svěřenci bývalého kouče pražské Sparty si připsali v Lize mistrů druhou venkovní výhru za sebou a podle agentury Reuters udělali velký dojem plynulým herním stylem a kvalitním zakončením.

"Je to velké vítězství. Nevím, jestli si uvědomíme, jak velké to je, dokud se nám trochu nesníží tep a budeme si to moci vychutnat. Benfica je evropský velkoklub se špičkovými hráči a krásným stadionem. Tohle je opravdu velký úspěch," hodnotil Priske.

Dánský trenér převzal Feyenoord v létě po Arnem Slotovi, jenž odešel do Liverpoolu, a začátek sezony měl podobně jako před dvěma lety ve Spartě rozpačitý. Ve středu však rotterdamský tým vyhrál čtvrtý soutěžní zápas v řadě a je neporažen už šest utkání od zářijového domácího debaklu 0:4 v Lize mistrů s Leverkusenem.

Priskeho potěšilo především mentální nastavení jeho svěřenců. "Mentalita těch kluků je neuvěřitelná. Jsem na ně moc pyšný, jak bojovali i poté, co domácí snížili na rozdíl jedné branky, a dotáhli zápas k vítězství 3:1," řekl trenér, jenž dovedl Spartu ke dvěma mistrovským titulům během dvou sezon.

Jeho cílem je, aby tým hrál kompaktně. "Nejprve musíte tvrdě makat, trpět, snést bolest, když má soupeř míč, obětovat se pro tým a hodně dobře bránit. A pak v ofenzivě musíme protivníka přečíslit v záloze, zkusit ho přehrát a vytvořit si nebezpečnou situaci," popsal Priske.

"Hráči zaslouží ocenění. Myslím, že předvedli všechno to, o čem tu mluvím. Je to velký výsledek, ale také výkon, který ukáže všem v naší kabině, že jsme schopni velkých věcí," dodal trenér aktuálně čtvrtého týmu nizozemské Eredivisie.

V Lize mistrů čeká Priskeho pikantní souboj se Spartou, která se na stadionu De Kuip představí v šestém kole 11. prosince.