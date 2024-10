Reprízu finále Realu s Dortmundem si hattrickem podmanil Vinícius. Krejčí byl u výhry Girony

Liga mistrů fanouškům v úterý nabídla devět duelů, dřívější výkopy obstaraly brzké favority na gól turnaje. Křídelník AC Milán Christian Pulisic (26) zakroutil míč do brány Brugg přímo z rohu při výhře 3:1, což předčil pumelicí obránce Monaka Wilfried Singo (23) během triumfu 5:1 nad CZ Bělehrad. Nejatraktivnější však bylo střetnutí Realu Madrid s Dortmundem, z 0:2 na 5:2 pomohl duel otočit hattrickem Vinícius Júnior (24). První tři body v milionářské soutěži si pak připsala Girona, za níž znovu odehrál celý zápas Ladislav Krejčí (25).

Christian Pulisic poslal favorizované Italy do vedení bravurním způsobem, ve 34. minutě se totiž trefil přímo z rohového kopu. V této sezoně si za klub a národní tým připsal již osm gólů a čtyři asistence. O šest minut později navíc uviděl červenou kartu za šlapák záložník Brugg Raphael Onyedika, AC si tak z prvního dějství odneslo vedoucí trefu i početní výhodu.

Hosté sice dovedli krátce po výměně stran srovnat, milánský žolík Noah Okafor si však připsal asistenci pouhou minutu po nástupu na hřiště, když vracel míč na úroveň penalty Tijjanimu Reijndersovi. Ten v 71. minutě skóroval obdobným způsobem znovu a dodal pocit úlevy fanouškům na San Siru.

Statistiky utkání. Livesport

V závěru utkání se po přesné hlavičce pouštěl do víru oslav nejmladší italský fotbalista v historii milionářské soutěže Francesco Camarda, 16letému útočníkovi ale vzal radost videorozhodčí, jemuž neunikl těsný ofsajd.

Celek z Ligue 1 úspěšně splnil roli favorita, během jasné dominance nad týmem z Bělehradu navíc dokázal obstarat kousek fotbalové magie. Obránce Wilfried Singo, jenž asistoval u úvodní trefy domácích, se v 54. minutě napřáhl ke střele z dobrých 30 metrů a nekompromisní pumelicí vymetl vzdálenější šibenici.

Navzdory kráse trefy obránce z Pobřeží slonoviny si cenu pro hráče utkání zaslouženě odnesl bývalý forvard Liverpoolu Takumi Minamino, jenž se podílel na demolici srbského celku dvěma góly a asistencí.

Statistiky utkání. Livesport

Zatímco hosté zatím procházeli milionářskou soutěží bez ztráty kytičky a díky obdivuhodnému skóre 10:1 dokonce celé 36členné tabulce vévodili, jejich soupeř a současný držitel ušatého poháru zatím nikterak nezářil. V prvním zápase sice Real zlomil odpor Stuttgartu, následně ale zcela vyhořel na hřišti Lille a po prohře 0:1 odjel s prázdnou. Los Blancos tak do tohoto duelu vstoupili s jasným cílem svůj dosavadní dojem napravit.

Hned v osmé minutě ze solidní pozice vypálil Kylian Mbappé, jeho pokus ovšem obránci Borussie stačili zblokovat. Hráči ve žlutém nicméně v úvodu v žádném případě nezaostávali a z jednoho ze svých častých útoků dokázali udeřit. Míč se po přenesení na levou stranu dostal k Julianu Brandtovi, jenž hluboko ve vápně našel Serhoua Guirassyho, ten balon šikovně prostrčil na nabíhajícího Malena a po jeho zakončení z první Dortmund překvapivě vedl. O chvíli později autor branky potáhl míč po pravém křídle, snadno přešel přes Ferlanda Mendyho a na zadní tyči nalezl jednoduše skórujícího Gittense.

Prakticky okamžitě mohl odpovědět Jude Bellingham, jenže nejprve po skvělém centru Viníciuse Júniora hlavičkoval přímo do náruče Gregora Kobela a o chvíli později dorazil Rodrygovu ránu odraženou od břevna rovněž pouze do horní tyče. Před odchodem do šaten se ještě na druhé straně parádně opřel do balonu Brandt, Real ale tentokrát od další pohromy uchránil výborným zákrokem Thibaut Courtois.

Zpackané úvodní dějství nicméně svěřence Carla Ancelottiho nepoložilo a po změně stran se na trávníku představil úplně jiný Real. Jako první v bílém dresu zahrozil Vázquez, jehož povedený pokus k pravé tyči zneškodnil Kobel. Poprvé se tak skóre ve druhé půli měnilo až v 60. minutě, když Mbappé přesným míčem našel Antonia Rüdigera a německý stoper důraznou hlavičkou snížil. Netrvalo to dlouho a domácí, hrající v naprostém laufu, skórovali podruhé. Kolmici Luky Modriče obdržel Mbappé, hnal se s míčem do vápna, a ačkoliv byl jedním z obránců sražen, balon se dostal k Viníciusi Júniorovi, jenž pohodlným zakončením do odkryté branky srovnal.

Po této situaci sice byli domácí i nadále lepším týmem, rozhodnutí však přinesla až poslední desetiminutovka. Kapitán Vázquez si na hranici vápna štastně narazil míč o Brandta a dělovkou k zadní tyči poprvé v zápase převrátil stav ve prospěch Realu. Na tento počin ještě o pár minut později navázal Vinícius Júnior, který si převzal balon kousek od vlastní branky, přeběhl s ním téměř celou délku hřiště, navedl si jej na střed a přízemní ranou zasadil hostům čtvrtou a zdánlivě definitivní ránu. Ani to ovšem nebylo od brazilského adepta na zisk Zlatého míče vše. V nastavení se ještě prohnal po levé straně, na přední tyči nachytal Kobela, a završil tak svůj výkon hattrickem.

Vzhledem k tomu, že oba týmy v úvodních dvou zápasech Ligy mistrů nebodovaly, byla motivace v podobě prvního vítězství hnacím motorem pro oba celky. Do první větší šance se dostal domácí Miguel Gutiérrez, který střelou zpoza vápna prověřil Dominika Takáče.

Girona hrozila hlavně po křídlech a nebezpečný byl zejména Arnaut Danjuma. Nizozemec nejprve střelou z levé strany těsně minul branku a před koncem poločasu pak asistoval na gól, který poslal domácí do vedení. Danjuma sebral míč u postranní čáry, vnikl do pokutového území a naservíroval míč Gutiérrezovi, který ho s klidem uklidil do branky.

Statistiky utkání. Livesport

Do druhého poločasu pak domácí vlétli jako uragán a Danjuma nadále představoval pro slovenský celek největší hrozbu. Nizozemský křídelník opět zlobil z levé strany, ale jeho nebezpečný pokus zneškodnil Takáč, který držel Slovan ve hře. Těsně před uplynutím hodiny hry se Takáč znovu blýskl a tentokrát skvělým zákrokem zlikvidoval hlavičku Bojana Miovského.

Slovan se snažil překlopil utkání na svou stranu, ale místo vyrovnání přišel v 73. minutě druhý úder Girony. Juanpe se přesně trefil z volného přímého kopu a zdvojnásobil náskok domácích. Slovan se na odpověď nezmohl, naopak Christian Stuani mohl historický večer pro domácí podtrhnout gólem z penalty, ale v 88. minutě z puntíku selhal. I přesto si Girona, s Ladislavem Krejčím v základní sestavě, pohodlně dokráčela pro vítězství a odlepila se ode dna tabulky, zatímco Slovan si připsal třetí porážku v milionářské soutěži v řadě a u dna zůstává.

Svěřenci Mikela Artety vstupovali do zápasu odhodláni napravit víkendovou prohru ze hřiště Bournemouthu. Kanonýři získali kontrolu nad utkáním již na začátku a Riccardo Calafiori a Trossard se dostali do několika dobrých šancí, avšak ke smůle domácích fanoušků neuspěli. Vše se změnilo až ve 29. minutě, kdy se tvrdý přízemní pokus Gabriela Martinelliho odrazil od tyče přímo do zadní části těla brankáře Šachtaru Riznyka, odkud následně doputoval až za brankovou čáru.

Statistiky utkání. Livesport

S blížícím se závěrem poločasu se obraz hry neměnil. Skvělý defenzivní zákrok Mykoly Matvijenka na poslední chvíli zabránil Kaiu Havertzovi v jednoduchém doklepnutí míče do brány. Blízko zdvojnásobení náskoku Arsenalu byl před přestávkou také Gabriel Jesus, ale Brazilcovu ránu dokázal Riznyk vykopnout. Na začátku druhého poločasu pokračovali Gunners ve spalování šancí. Trossard totiž hlavičkoval z dobrého místa vedle a Martinelliho tvrdý pokus zase zlikvidoval Riznyk.

V 77. minutě dostal Arsenal ideální příležitost konečně zlomit odpor Ukrajinců, když Valerij Bondar zahrál v pokutovém území rukou. Trossard vzal následně odpovědnost na sebe, ale Riznyk jeho střelu doprostřed brány dokázal vykopnout. To připravilo půdu pro napínavý závěr. Hosté byli v nastaveném čase velmi blízko šokujícímu vyrovnání, jenže David Raya dokázal prudkou střelou Pedrinha s vypětím všech sil zastavit. Arsenal se tak v neúplné tabulce vyšvihl na čtvrté místo, naopak Šachtar zůstává na nepostupové pozici.

Zaplněný Villa Park čekal na další ikonický večer evropského fotbalu, ale musel by zůstat trpělivý, protože jeho strana si dlouho nedokázala vytvořit vyloženou příležitost v první polovině, přestože prokázala neustálou hrozbu. Dravý Ian Maatsen neustále nutil Riccarda Orsoliniho, aby se soustředil na své obranné povinnosti, zatímco Morgan Rogers brouzdal středem hřiště. Domácí měli nejblíže k otevření skóre, když si Jhon Durán naběhl na rohový kop a hlavičkoval směrem k brance, ale Lukasz Skorupski byl u míče včas a z přehuštěného pokutového území ho vytěsnil.

Bologna zoufale hledá loňskou magickou formuli, která by jí zajistila lepší výsledky, ale přestože se dlouhou část prvního poločasu musela bránit, směrem dopředu měla své momenty. Thijs Dallinga donutil Emiliana Martíneze k zákroku po výborné nahrávce Dana Ndoyeho. Nizozemský útočník opět neproměnil šanci z hranice pokutového území poté, co mu Leon Bailey svou přihrávkou daroval dobrou příležitost k zakončení.

Druhý poločas okamžitě ožil, Leon Bailey přetáhl polovysokou střelu a Stefan Posch si našel prostor na hranici pokutového území. Otevření skóre pak přišlo za poněkud zvláštních okolností. John McGinn rozehrál volný kop z pravého křídla, jeho spíš centr však přeletěl všechny a zakroutil se až do brány.

Italové se cítili ukřivděni, že se sami nedočkali volného přímého kopu, jenž vedl k úvodní brance, a nedokázali se vzpamatovat z rány, kterou jim zasadil soupeř. Pouhých deset minut po úvodním gólu bylo po zápase, když Durán zdvojnásobil vedení Villians. Kolumbijský hráč ve formě chladnokrevně proměnil nízký centr od Rogerse a dokončil tak akci, kterou odstartoval vynikajícím míčem Diego Carlos. Pro anglický celek to bylo poslední dějství dalšího výjimečného evropského večera, kdy při svém návratu do soutěže po 42 letech absence pokračuje v působivých výkonech.

V utkání Juventusu se Stuttgartem se vše podstatné odehrálo až v závěru. V 84. minutě byl vyloučen obránce turínského týmu Danilo, následnou penaltu ale neproměnil Enzo Millot. Stuttgart, který v minulém kole remizoval s pražskou Spartou, ale nakonec přece jen rozhodl v nastavení po svižné kombinaci a zakončení Tourého.

Statistiky utkání. Livesport

Po porážce 0:2 s Arsenalem ve druhém hracím dni se PSG potřebovalo rychle odrazit ode dna, aby se dostalo mezi nejlepší osmičku. Vlétlo do toho jako uragán a Bradley Barcola i Lee Kang-In k tomu byli během úvodních 15 minut velmi blízko. Ani jeden z nich však nebyl tak blízko jako Ousmane Dembélé, jehož tvrdý volej se odrazil od břevna poté, co u vzdálenější tyče využil centr Nuna Mendese.

Francouzští mistři se i nadále snažili o otevření skóre, Dembélé a Barcola byli opět blízko, ale byli to nizozemští hosté, kteří se proti průběhu hry dostali do vedení. Noa Lang byl v centru dění, prokličkoval se až na hranici pokutového území, pak si zpracoval míč ve volném prostoru a u bližší tyče se prosadil, zatímco Gianluigi Donnarumma zůstal zakořeněný na místě. Les Parisiens pokračovali v tlaku i před pauzou, ale vstřelit gól se ukázalo jako problematické, Lee byl vychytán Walterem Benítezem i dvě minuty před přestávkou.

Nejhorší obavy hostů se naplnily brzy po přestávce. Vyrovnávací gól, konkrétně první branka hráče PSG v letošním ročníku Ligy mistrů, však přinesl i prvek štěstí, když Achraf Hakimi z dálky trefil nešťastného Beníteze a od něj se míč odrazil do brány. Johan Bakayoko málem vrátil PSV vedení zpět, ale vychytal jej Donnarumma.

Hakimi byl blízko k tomu, aby zařídil vítězství pro PSV, když jeho pokus skončil o několik centimetrů vedle. K velké frustraci domácích, kteří zoufale touží poprvé vyhrát tuto soutěž, byla navíc po intervenci VARu v závěru zrušena penaltu pro PSG, a tak zápas skončil nerozhodně. Co se týče PSV, to zůstává i nadále bez výhry, ale bude to považovat spíše za získaný bod než za dva ztracené.

Vítězství Sportingu trefil ve 23. minutě portugalský útočník Nuno Santos, pro kterého šlo o úvodní zásah sezony. Gól letos ještě nedal ani v portugalské lize. Lisabon oslavil druhou výhru ze tří zápasů.

Statistiky utkání. Livesport

Tabulka Ligy mistrů