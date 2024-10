Sžívání s Realem drhne. Neobtěžuj se napadáním, hlavně dávej góly, vzkazuje Ancelotti Mbappému

David Ramos / Getty Images via AFP

Kylian Mbappé (25) začal angažmá v Madridu rozpačitě, góly ale dává. Ve 12 soutěžních zápasech jich dal osm a je nejlepším ligovým střelcem klubu. Trenér Carlo Ancelotti (65) by však z francouzského kanonýra rád dostal víc. "Nepotřebuju, aby nějak zběsile napadal, chci aby lépe přepínal do útoku a dával víc gólů. Tím nám pomůže nejvíc," prohlásil zkušený trenér na tiskové konferenci před zápasem Ligy mistrů s Dortmundem.

Španělští šampioni stále hledají nejlepší způsob, jak někdejší superhvězdu Paris Saint-Germain po letním příchodu začlenit do sestavy. Mbappé nejčastěji nastupuje ve středu útoku, ze hry mu to tam ale zatím příliš nepadá. Hned tři branky dal z penalt.

"Chci po něm to samé jako po Karimovi Benzemovi. Za ten rok, co tady Karim nebyl se naše hra nijak nezměnila. Útočníci musí být neustále připraveni k rychlému přechodu do ofenzivy," prozradil Ancelotti.

Mbappému nepomáhá srovnání s kanonýrem Barcelony Robertem Lewandowskim, který se v úvodu ročníku potkal se skvělou formou a nasázel už 14 branek. Drží si tak průměr přesahující gól na zápas. Ve španělské lize dokonce nasázel dvojnásobný počet gólů než pětadvacetiletý Francouz.

Ten navíc čelí několika skandálům. Ve Francii těžce nesou, že se kvůli zranění omluvil z reprezentace a místo rekonvalescence vyrazil do švédského Stockholmu. Tam navíc podle švédských médií čelí obvinění ze znásilnění, které ale razantně popírá.

Kvůli Mbappého příchodu do Madridu se výrazně snížil ofenzivní přínos Judea Bellinghama, který v minulém ročníku nasázel deset branek ve stejném počtu ligových zápasů. Letos zatím na přesný zásah čeká.

"Jsem s jeho výkony spokojený. Na hřišti obsáhne velký prostor, pracuje, bojuje a je schopný se obětovat za ostatní. Nedává sice góly, ale to není žádné překvapení, protože to, co předváděl loni, snad ani nešlo zopakovat," řekl Ancelotti.

Podle italského stratéga navíc góly nejsou to, co Real od Bellinghama potřebuje nejvíc. "Máme tak kvalitní ofenzivní hráče, že góly budeme dávat vždycky. Ten talent, který v útoku máme, je obrovský, proto je pro nás mnohem důležitější ta práce, kterou Jude odvádí teď."

Real podle Ancelottiho potřebuje hráče jako Bellingham proto, aby mohl hrát otevřený fotbal plný rychlých přechodů do útoku. "Máme hráče, kteří jsou pro takový styl fotbalu ideální. Proto chci, aby hráli odvážně a nebáli se bát nahoru dolů. Dobývat zatažené bloky na zhuštěném prostoru nám příliš nevyhovuje, potřebujeme prostor, abychom využili naší rychlost," prozradil zkušený kouč.